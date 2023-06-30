Російські окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню по селу Сергіївка Покровського району Донеччини.

Як повідомляє Донецька обласна прокуратура, загинули дві людини, ще шестеро поранені.

Обстріл стався близько 11.20. снаряд влучили на територію школи.

На момент обстрілу в закладі перебували 12 цивільних – представники адміністрації, вчителі й технічний персонал.

"Внаслідок обстрілу загинули 56-річна вчителька початкових класів та 44-річна головна бухгалтерка. Шестеро інших співробітників, з них четверо чоловіків віком від 54 до 69 років та двоє жінок 24 і 34 років зазнали тілесних ушкоджень. Усіх доставили до лікарні з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями", - зазначили у прокуратурі.

Оновлення 19.00. Наразі на місці вже завершили пошукову операцію. Як повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко, рятувальники витягнули з-під завалів одного уцілілого.

Частину будівлі школи практично зруйновано, розбиті класні кімнати, кабінети та інші приміщення, розтрощено меблі і шкільний інвентар. На місці влучання продовжують працювати прокурори, правоохоронці та рятувальники.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Фото: Донецька обласна прокуратура

Фото: Донецька обласна прокуратура

Фото: Донецька обласна прокуратура

Нагадаємо, напередодні внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини загинули троє людей. Ще четверо мирних жителів були поранені.