СБУ встановила особи двох російських танкістів, які обстрілювали житлові будинки на Харківщині

Служба безпеки встановила особи ще двох російських військових, які вели обстріл артилерійськими снарядами по цивільних об’єктах під час тимчасового захоплення частини Харківської області.

Про це повідомив речник УСБУ у Харківській області Владіслав Абдула.

Воєнними злочинцями виявились 20-річні оператор танку Юрій Запорожський та його командир Микита Хлистов.

Танкісти 138-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ 24 лютого 2022 року в складі свого військового підрозділу перетнули державний кордон України. Вони брали безпосередню участь у захопленні населених пунктів на Харківщині.

Зокрема зафіксовано, що 29 квітня 2022 року, виконуючи наказ свого командира, навідник-оператор танку здійснив не менше чотирьох прямих пострілів в приватні будинки селища Верхня Роганка, що не є військовою ціллю, а навпаки були заселені виключно цивільними.

У результаті прямого влучання осколково-фугасних танкових снарядів калібру 125 мм зруйновано два приватних будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Після ураження помешкань, сім’ям довелось евакуюватись.

Росіянам заочно повідомили підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни вчинені групою осіб) Кримінального кодексу. Тривають комплексні заходи для встановлення їх місця перебування та притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, раніше СБУ знешкодила агентурну мережу ФСБ, яка наводила російські "Смерчі" та "Урагани" на Харків.