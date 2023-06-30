Українські пілоти, попри технічну перевагу в авіації, мають перевагу в моралі та майстерності, а коли керуватимуть винищувачами F-16, то не залишать російським загарбникам жодного шансу в українському небі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він також опублікував відеоролик авторства United24 про роботу української авіації в умовах повномасштабної війни.

"Героїчні українські пілоти. Вдячний кожному! Хоч ворог поки що має значну технічну перевагу в авіації, але наші пілоти від першого дня повномасштабної війни мають очевидну перевагу в моралі та майстерності! Вони рятують українців від російського терору бомбами, ракетами та вбивчими дронами. Коли українські пілоти керуватимуть F-16 – свобода стане нездоланною, а для держави-терориста не залишиться жодного шансу у нашому небі", – написав Зеленський.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю The Washington Post головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що союзники України ніколи б самі не почали наступ без переваги у повітрі, але очікують від нас швидкого просування.

Влада Данії готова передати Україні винищувачі F-16, однак за умови схвалення США, які виготовляють ці літаки.

Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 може зайняти 6 місяців, але наразі зарано говорити про точні строки постановки на озброєння цих літаків.