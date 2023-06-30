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На Майдані Незалежності відбувся мітинг родин загиблих Героїв через довгу реалізацію проєкту Національного війського кладовища

Наразі родичі Героїв не можуть поховати загиблих. Восени 2022 року їхнім родинам пообіцяли Національне військове кладовище, але ідею досі не реалізували.

На Майдані Незалежності відбувся мітинг родин загиблих Героїв через довгу реалізацію проєкту Національного війського кладовища
Фото: Макс Требухов

Сьогодні, 30 червня, на Майдані Незалежності у Києві відбувся мітинг родин загиблих Героїв. 

Про це повідомляє фотокореспондент LB.ua.

Родичі, побратими та друзі загиблих Героїв України зібралися у Києві і розповіли про те, що вони досі не можуть поховати своїх дітей, чоловіків, братів і побратимів. Їм немає, куди принести квіти, зібратися в День народження чи річницю загибелі українських Героїв. 

Організатори акції нагадали, що з літа 2022 року іде пошук ділянки під Національне військове кладовище, але цей задум не було реалізовано до сьогодні. Урни з прахом героїв перебувають на тимчасовому зберіганні у крематорії, або у родин вдома. Частина родин не хоче кремувати тіла воїнів із релігійних міркувань, але на кладовищах майже немає місць, щоби поховати з почестями своїх близьких. 

Вони також звертають увагу, що восени 2022 року родинам загиблих пообіцяли Національне військове кладовище. В березні 2023 року було розглянута та затверджена ділянка у Биківні. За три місяці справа не зрушила з місця. 

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, 2 травня цього року Верховна Рада ухвалила Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розміщення Національного військового меморіального кладовища в місті Києві. Воно буде розташоване на Броварському проспекті у Дніпровському районі столиці.

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