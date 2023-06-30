Наразі родичі Героїв не можуть поховати загиблих. Восени 2022 року їхнім родинам пообіцяли Національне військове кладовище, але ідею досі не реалізували.

Сьогодні, 30 червня, на Майдані Незалежності у Києві відбувся мітинг родин загиблих Героїв.

Про це повідомляє фотокореспондент LB.ua.

Родичі, побратими та друзі загиблих Героїв України зібралися у Києві і розповіли про те, що вони досі не можуть поховати своїх дітей, чоловіків, братів і побратимів. Їм немає, куди принести квіти, зібратися в День народження чи річницю загибелі українських Героїв.

Організатори акції нагадали, що з літа 2022 року іде пошук ділянки під Національне військове кладовище, але цей задум не було реалізовано до сьогодні. Урни з прахом героїв перебувають на тимчасовому зберіганні у крематорії, або у родин вдома. Частина родин не хоче кремувати тіла воїнів із релігійних міркувань, але на кладовищах майже немає місць, щоби поховати з почестями своїх близьких.

Вони також звертають увагу, що восени 2022 року родинам загиблих пообіцяли Національне військове кладовище. В березні 2023 року було розглянута та затверджена ділянка у Биківні. За три місяці справа не зрушила з місця.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, 2 травня цього року Верховна Рада ухвалила Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розміщення Національного військового меморіального кладовища в місті Києві. Воно буде розташоване на Броварському проспекті у Дніпровському районі столиці.