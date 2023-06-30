Мене це зовсім не зупиняє, – Залужний про можливий підрив росіянами ЗАЕС

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що можливий підприв росіянами Запорізької АЕС не зупинить контрнаступ Сил оборони.

Про це Залужний сказав в інтерв’ю The Washington Post.

Видання зауважує, що найгірший сценарій, який повинен розглянути Залужний, – це загроза того, що Путін може розгорнути ядерну зброю. Минулого тижня президент України Володимир Зеленський попередив, що українська розвідка отримала інформацію про те, що російські війська готують «терористичний акт з викидом радіації» на окупованій Запорізькій АЕС, найбільшій атомній електростанції в Європі.

“Мене це зовсім не зупиняє, — сказав Залужний. — Ми робимо свою роботу. Всі ці сигнали чомусь надходять ззовні: “Бійтеся ядерного удару”. Ну що, здаватися?”

Нагадаємо, також Залужний заявив, що контрнаступ - це не шоу. Військові "платять кров'ю" за де окупацію української землі.

Він зауважив, що союзники України ніколи б самі не почали наступ без переваги у повітрі, але очікують від нас швидкого просування. Україна чекає від союзників на сучасні винищувачі.