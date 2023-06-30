Окупанти перевозять системи ППО із Маріуполя у Бердянськ

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про постійне переміщення ворожих систем ППО (С-300) із Маріуполя до Бердянська.

Про це Андрющенко написав у Telegram.

"Переміщення систем ППО (С-300) з Маріуполя в напрямку Бердянська стало системним. Після декількох днів обстрілів в напрямку Запоріжжя їх повертають в Маріуполь на обслуговування на одному з заводів. Потім – знов на Бердянськ", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у середині червня російські окупанти перевозили через Маріуполь свою знищену техніку. Понад десяток побитих танків загарбники перевозили з Бердянського напряму через Маріуполь у бік Новоазовського району.