Бліндаж з боєкомплектом вразили саме тоді, коли там знаходилась ворожа піхота.

109-та бригада ТрО показала знищення боєкомплекту й піхоти у ворожому бліндажі.

Про це повідомив боєць 109-ї бригади ТрО, екснардеп Єгор Фірсов.

“В цей бліндаж орки заносили БК вночі і старанно його маскували. Ми довго за ним спостерігали. Але комбат поставив задачу вразити склад тоді, коли там буде знаходитись ворожа піхота. Так і зробили. Спалились орки на тому, що один з них вийшов «попісяти», тут ми їх і підловили”, – написав Єгор Фірсов.

Нагадаємо, українські захисники продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На флангах Бахмута оборонці продовжують тиснути на росіян.