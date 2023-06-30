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В окупованому Мелітополі згорів російський гелікоптер

Причини загоряння наразі невідомі.

В окупованому Мелітополі згорів російський гелікоптер
Вертоліт Мі-8, ілюстративне фото

На аеродромі у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області росіяни втратили гелікоптер.

Про це пише Мілітарний.

Згідно з повідомленням, відео з уламками літального апарату армії країни-агресора опублікували у соцмережах. Ці кадри зняв російський військовий з борту іншого гелікоптера.

На опублікованому відео видно, як російський багатоцільовий транспортний гелікоптер, ймовірно, Ми-8 або якась його модифікація, злітає з аеродрому. Через декілька секунд в кадр потрапляють залишки згорілого гелікоптера росіян.

 

Однак через повне знищення фюзеляжу та інших елементів конструкції літального апарата важко з’ясувати, залишки якого саме вертольота знаходяться на військову аеродромі в тимчасово окупованому Мелітополі.

Зараз невідомо, чи цей російський гелікоптер був знищений ударом ЗСУ, чи він згорів через інші причини.

На військовому аеродромі в Мелітополі базуються російські бойові та транспортні гелікоптери й російська штурмова авіація, яку окупанти застосовують для завдання ударів по позиціях Сил оборони України на півдні.

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Нагадаємо, з початку широкомасштабного вторгнення армія ворога втратила на війні з Україною 315 літаків та 308 гелікоптерів.

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