В окупованому Мелітополі згорів російський гелікоптер

На аеродромі у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області росіяни втратили гелікоптер.

Про це пише Мілітарний.

Згідно з повідомленням, відео з уламками літального апарату армії країни-агресора опублікували у соцмережах. Ці кадри зняв російський військовий з борту іншого гелікоптера.

На опублікованому відео видно, як російський багатоцільовий транспортний гелікоптер, ймовірно, Ми-8 або якась його модифікація, злітає з аеродрому. Через декілька секунд в кадр потрапляють залишки згорілого гелікоптера росіян.

Схоже на знищений російський вертоліт в Мелітополі pic.twitter.com/h9LYFNuipC — MilitaryAviationInUa (@Ukraine_AF) June 29, 2023

Однак через повне знищення фюзеляжу та інших елементів конструкції літального апарата важко з’ясувати, залишки якого саме вертольота знаходяться на військову аеродромі в тимчасово окупованому Мелітополі.

Зараз невідомо, чи цей російський гелікоптер був знищений ударом ЗСУ, чи він згорів через інші причини.

На військовому аеродромі в Мелітополі базуються російські бойові та транспортні гелікоптери й російська штурмова авіація, яку окупанти застосовують для завдання ударів по позиціях Сил оборони України на півдні.

Нагадаємо, з початку широкомасштабного вторгнення армія ворога втратила на війні з Україною 315 літаків та 308 гелікоптерів.