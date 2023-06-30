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Вранці РФ вдарила по Херсону і області, є поранені

Важкі травми у 72-річної жінки. 

Вранці росіяни вдарили по житловому кварталу Херсона. Важко травмовано 72-річну жінку. 

З пораненнями грудної клітини та ноги її шпиталізували, медики надають потерпілій необхідну допомогу. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"Обстріляли росіяни й село Михайлівка Новоолександрівської громади. Через артилерійський удар поранено 70-річного чоловіка", – додав він. 

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог вбив у Херсонській області трьох людей, ще чотирьох поранив. Серед обстріляних обʼєктів – школа, в якій був "пункт незламності". 

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