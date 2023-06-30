Вранці РФ вдарила по Херсону і області, є поранені

Вранці росіяни вдарили по житловому кварталу Херсона. Важко травмовано 72-річну жінку.

З пораненнями грудної клітини та ноги її шпиталізували, медики надають потерпілій необхідну допомогу. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"Обстріляли росіяни й село Михайлівка Новоолександрівської громади. Через артилерійський удар поранено 70-річного чоловіка", – додав він.

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог вбив у Херсонській області трьох людей, ще чотирьох поранив. Серед обстріляних обʼєктів – школа, в якій був "пункт незламності".