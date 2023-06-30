Українські захисники продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, – речник Генштабу

На флангах Бахмута оборонці продовжують тиснути на росіян.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На напрямках Левадне – Приютне, Мала Токмачка – Очарувате мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Про це речник Генерального штабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

"Проводять заходи контрбатарейної боротьби. Ворог зазнає значних втрат у озброєнні, особовому складі та техніці", – сказав він.

На напрямках Привілля-Залізнянське захисники мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. На флангах міста Бахмут наші війська продовжують чинити тиск на противника, вибивають противника з раніше захоплених рубежів, мають успіх, закріплюються. Ворог чинить спротив і зазнає великих втрат. На цьому напрямку тривають важкі бої.

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках.

Учора заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що наша армія просунулася на Бердянському напрямку до 1300 метрів. На Бахмутському напрямку наші війська перехопили оперативну ініціативу. Окупанти намагаються утримати зайняті позиції, проводять контратаки, але поступово відступають після зазнаних втрат. У напрямку Кліщіївка оборонці просунулись на 1200 м. У напрямку Курдюмівки – на 1500 м.

Протягом минулого тижня захисники звільнили 130 квадратних кілометрів. Наступальна операція угруповання військ "Таврія" триває вже понад 20 діб. Наші звільнили Степове, Лобкове, П’ятихатки, Новодарівку, Нескучне, Благодатне, Макарівку та ведуть бої поблизу Жереб’янок, Роботиного, Рівнополя, Старомайорського.

Противник втратив з початку операції приблизно 8300 осіб лише вбитими (слід думати, що стільки само пораненими), 112 танків, 175 ББМ, 298 гармат, мінометів і РСЗВ, 21 систему ППО. Окремо зауважимо втрати автомобільної техніки: 255 машин. Докладно читайте в матеріалі "Козаченьки десять днів як встали. Проміжний фініш" Віктора Кевлюка.