Головне за день. Четвер, 29 червня

Президент України Володимир Зеленський виступив 29 червня зі зверненням на засіданні Євроради.
Президент зокрема зауважив, що це є "історичний час, щоб почати переговори про членство України у Євросоюзі".
"Європа цінностей, вільна й сильна Європа, Європа миру немислима без України. Ми готові до початку переговорів про членство, і наш прогрес у виконанні рекомендацій Єврокомісії варто зафіксувати. Україна налаштована якнайшвидше підготуватися до початку перегорів про членство, і ми це зробимо", - наголосив Зеленський.
Він додав, що "максимальна єдність у Європі не має альтернатив".
Докладніше – в новині.
Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що українські захисники відбили усі атаки росіян у районі Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки.
Безуспішними виявилися наступальні дії окупантів в районах Роздолівки та Білогорівки на Лиманському напрямку, а також у районі Бахмута.
Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, радіолокаційну станцію та артилерійський підрозділ на вогневій позиції.
Росія нині застосувала шість зенітних керованих ракет С-300 по об’єктах цивільної інфраструктури міст Запоріжжя та Чугуїв. Крім того, за добу окупанти завдали 23 авіаційних ударів, здійснили близько 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 29 червня – в нашій новині.
Вдень 29 червня російська армія обстріляла в Херсоні міську школу, де діяв "пункт незламності", житлові будинки, медзаклад та службове авто.
О 15:40 стало відомо, що внаслідок обстрілу "Пункту незламності" у Херсоні загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення середнього ступеню тяжкості і перебувають у лікарні.
Уряд Німеччини передав Україні чергову партію військової допомоги. До її складу входить зокрема радіолокаційна станція повітряного спостереження TRML-4D.
Україна також отримала від Німеччини мобільну систему розмінування, три машини для наведення мостів Biber, дві машини прикордонної охорони та 16 ваговозів Zetros.
Колишній віцепрезидент і чинний кандидат у президенти США Майк Пенс прибув до Києва.
Він відвідав Мощун, Ірпінь і Бучу на Київщині і зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським.
"Приїхати сюди просто як приватна особа, мати нагоду побачити героїзм українських воїнів, які утримували оборону в цих лісах, побачити героїзм людей тут, в Ірпені, які стримували російську армію, побачити сім'ї, чиї будинки були буквально обстріляні в розпал безсовісного і неспровокованого російського вторгнення — це лише зміцнює мою рішучість зробити свій внесок, продовжувати закликати американську рішучу підтримку до наших українських друзів та союзників", - наголосив Пенс.
У складі Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни до Київа приїхала шведська екоактивістка Грета Тунберг, повідомив у Telegram очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.
Згідно з повідомленням, Тунберг зустрілася з Володимиром Зеленським. Грета Тунберг входить до складу міжнародної групи, яка оцінюватиме наслідки бойових дій для довкілля, зокрема масштаб екоциду після підриву греблі Каховської ГЕС.
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