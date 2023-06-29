Головне за день. Четвер, 29 червня

Відбиті атаки росіян на сході, ворожі обстріли, візити Майкла Пенса та Грети Тунберг. Яким запам’ятається 491-й день повномасштабної війни.

У складі Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни до Київа приїхала шведська екоактивістка Грета Тунберг.

Президент України Володимир Зеленський виступив 29 червня зі зверненням на засіданні Євроради.

Президент зокрема зауважив, що це є "історичний час, щоб почати переговори про членство України у Євросоюзі".

"Європа цінностей, вільна й сильна Європа, Європа миру немислима без України. Ми готові до початку переговорів про членство, і наш прогрес у виконанні рекомендацій Єврокомісії варто зафіксувати. Україна налаштована якнайшвидше підготуватися до початку перегорів про членство, і ми це зробимо", - наголосив Зеленський.

Він додав, що "максимальна єдність у Європі не має альтернатив".

Докладніше – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що українські захисники відбили усі атаки росіян у районі Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки.

Безуспішними виявилися наступальні дії окупантів в районах Роздолівки та Білогорівки на Лиманському напрямку, а також у районі Бахмута.

Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, радіолокаційну станцію та артилерійський підрозділ на вогневій позиції.

Росія нині застосувала шість зенітних керованих ракет С-300 по об’єктах цивільної інфраструктури міст Запоріжжя та Чугуїв. Крім того, за добу окупанти завдали 23 авіаційних ударів, здійснили близько 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 29 червня – в нашій новині.

Вдень 29 червня російська армія обстріляла в Херсоні міську школу, де діяв "пункт незламності", житлові будинки, медзаклад та службове авто.

О 15:40 стало відомо, що внаслідок обстрілу "Пункту незламності" у Херсоні загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення середнього ступеню тяжкості і перебувають у лікарні.

Уряд Німеччини передав Україні чергову партію військової допомоги. До її складу входить зокрема радіолокаційна станція повітряного спостереження TRML-4D.

Україна також отримала від Німеччини мобільну систему розмінування, три машини для наведення мостів Biber, дві машини прикордонної охорони та 16 ваговозів Zetros.

Колишній віцепрезидент і чинний кандидат у президенти США Майк Пенс прибув до Києва.

Він відвідав Мощун, Ірпінь і Бучу на Київщині і зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським.

"Приїхати сюди просто як приватна особа, мати нагоду побачити героїзм українських воїнів, які утримували оборону в цих лісах, побачити героїзм людей тут, в Ірпені, які стримували російську армію, побачити сім'ї, чиї будинки були буквально обстріляні в розпал безсовісного і неспровокованого російського вторгнення — це лише зміцнює мою рішучість зробити свій внесок, продовжувати закликати американську рішучу підтримку до наших українських друзів та союзників", - наголосив Пенс.

У складі Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни до Київа приїхала шведська екоактивістка Грета Тунберг, повідомив у Telegram очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Згідно з повідомленням, Тунберг зустрілася з Володимиром Зеленським. Грета Тунберг входить до складу міжнародної групи, яка оцінюватиме наслідки бойових дій для довкілля, зокрема масштаб екоциду після підриву греблі Каховської ГЕС.

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