Українські захисники відбили усі атаки росіяни у районі Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки, - Генштаб

Також безуспішними виявилися наступальні дії окупантів в районах Роздолівки та Білогорівки на Лиманському напрямку.

Українські захисники відбили усі атаки росіяни у районі Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, безуспішними виявилися наступальні дії окупантів в районах Роздолівки та Білогорівки на Лиманському напрямку, а також у районі Бахмута.

Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, радіолокаційну станцію та артилерійський підрозділ на вогневій позиції.

Росія нині застосувала шість зенітних керованих ракет С-300 по об’єктах цивільної інфраструктури міст Запоріжжя та Чугуїв. Крім того, протягом доби окупанти завдали 23 авіаційних ударів, здійснили близько 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось близько 22 бойових зіткнень.

Ситуація на фронті станом на 18.00 29 червня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському росіяни здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, це Карповичі і Тимоновичі Чернігівської області та Середина-Буда, Зноб-Новгородське і Юнаківка Сумської області;

та росіяни здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, це Карповичі і Тимоновичі Чернігівської області та Середина-Буда, Зноб-Новгородське і Юнаківка Сумської області; на Куп’янському окупанти завдали авіаційного удару в районі Клислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Кислівка та Берестове Харківської області;

окупанти завдали авіаційного удару в районі Клислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Кислівка та Берестове Харківської області; на Лиманському загарбники завдали авіаційних ударів біля Білогорівки Луганської області та Лимана і Роздолівки на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 5 населених пунктів, зокрема, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське і Роздолівка - Донецької;

загарбники завдали авіаційних ударів біля Білогорівки Луганської області та Лимана і Роздолівки на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 5 населених пунктів, зокрема, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське і Роздолівка - Донецької; на Бахмутському противник завдав авіаційних ударів неподалік Білої Гори та Диліївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед яких Васюківка, Часів Яр та Іванівське на Донеччині;

противник завдав авіаційних ударів неподалік Білої Гори та Диліївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед яких Васюківка, Часів Яр та Іванівське на Донеччині; на Авдіївському росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки. Здійснили артилерійські обстріли понад 5 населених пунктів, серед яких Степове, Авдіївка та Водяне Донецької області;

росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки. Здійснили артилерійські обстріли понад 5 населених пунктів, серед яких Степове, Авдіївка та Водяне Донецької області; на Мар’їнському окупанти завдали авіаційних ударів біля Красногорівки та Невельського, здійснили артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Під вогонь, зокрема, потрапили Невельське, Олександропіль, Красногорівка, Мар’їнка та Побєда Донецької області;

окупанти завдали авіаційних ударів біля Красногорівки та Невельського, здійснили артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Під вогонь, зокрема, потрапили Невельське, Олександропіль, Красногорівка, Мар’їнка та Побєда Донецької області; на Шахтарському загарбники здійснили безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки. Завдали авіаційних ударів в районах Вугледара, Золотої Ниви, Макарівки та Рівнополя Донецької області. Здійснили обстріли близько 10 населених пунктів, серед яких Пречистівка, Вугледар, Золота Нива та Благодатне на Донеччині;

загарбники здійснили безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки. Завдали авіаційних ударів в районах Вугледара, Золотої Ниви, Макарівки та Рівнополя Донецької області. Здійснили обстріли близько 10 населених пунктів, серед яких Пречистівка, Вугледар, Золота Нива та Благодатне на Донеччині; на Запорізькому та Херсонському противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування українських військ. Завдав авіаційних ударів в районах Молодіжного та Антонівки Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, серед яких Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпільське, П’ятихатки, Лобкове, Запоріжжя Запорізької області; Антонівка, Херсон, Дніпровське, Велетенське, Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.

Нагадаємо, вдень 29 червня російська армія обстріляла в Херсоні міську школу, де діяв "пункт незламності", житлові будинки, медзаклад та службове авто. Є жертви. А вранці окупанти також били по Херсонській області, внаслідок чого загинула жінка, ще одна була поранена. Ворог вдарив артилерією по Білозерській громаді.