Тепер він перебуватиме під нічим домашнім арештом.

Охоронцю поліклініки у Києві, біля укриття якої 1 червня загинули люди, змінили запобіжний захід, передає "Суспільне".

Вадим Мошкін замість тримання під вартою отримав нічний домашній арешт.

За словами адвоката, охоронець не мав би відкривати укриття, бо його ніколи не ознайомлювали» із наказом про такий обов'язок. Крім того, адміністрація медзакладу не організувала приміщення, аби охоронець почув тривогу. У цей же час Вадим Мошкін визнає свою провину і готовий нести відповідальність.

Нагадаємо, уночі 1 червня російські окупанти варили по Києву. Декілька осіб загинули біля зачиненого укриття поліклініки. У результаті правоохоронці затримали першого заступника Деснянської РДА, директора медзакладу та його заступника, а також охоронця поліклініки.

Голосіївський райсуд відправив під цілодобовий домашній арешт керівника поліклініки і заступницю голови Деснянської районної адміністрації. Також отримав підозру директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА - його звинувачують, зокрема, у службовій недбалості.