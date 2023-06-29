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Данілов заявив, що Україна очікує від саміту у Вільнюсі "конкретику в "антибудапештському" стилі"

"Історія довела, що без вирішення питань безпеки України глобальна стабільність неможлива", - наголосив Секретар РНБОУ.

Данілов заявив, що Україна очікує від саміту у Вільнюсі "конкретику в "антибудапештському" стилі"
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов
Фото: facebook.com/rnbou

Від майбутнього саміту у Вільнюсі очікують на "максимальну конкретику в "антибудапештському" стилі.

На цьому наголосив Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов у своєму твітер-акаунті.

Данілов нагадав, що "крах Будапештського меморандуму (1994 р.) та провал Бухарестського саміту НАТО (2008 р.) були послідовними кроками, спрямованими на заохочення нападу Росії на Україну". 

"Третя помилка може бути критичною. Історія довела, що без вирішення питань безпеки України глобальна стабільність неможлива", - зазначив Секретар РНБО.

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Нагадаємо, саміт НАТО у Вільнюсі (Литва) відбуватиметься 11-12 липня. 

Заступник керівника ОПУ Ігор Жовква заявив, що Україна має всі підстави, щоб отримати запрошення до членства в Альянсі. А глава ОПУ Андрій Єрмак зазначив, що Вільнюський саміт дасть "сильний сигнал" щодо майбутнього членства нашої держави в НАТО.

Напередодні генсек блоку повідомив, що лідери країн НАТО на саміті в Литві напевне узгодять спільну позицію щодо перспективи вступу України до альянсу.

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