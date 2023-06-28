Рада закликала не допустити ядерний тероризм РФ на ЗАЄС

РФ розмістила вибухові речовини у спорудах та на території поруч із ЗАЕС і підготувала план їх підриву.

Верховна Рада України на засіданні 28 червня ухвалила 9429 Постанову про Звернення до Організації Об’єднаних Націй, Міжнародного агентства з атомної енергії, Європейського Союзу, Організації з безпеки та співробітництва в Європі, Організації Північноатлантичного договору, Ради Європи та їх парламентських асамблей, парламентів та урядів іноземних держав щодо запобігання ядерній катастрофі на Запорізькій атомній електростанції та протидії ядерному шантажу російської федерації, держави – ядерного терориста.

За проголосували 274 народних депутатів, передає кореспондент LB.

«За останніми даними РФ розмістила вибухові речовини у спорудах та на території поруч із ЗАЕС і підготувала план їх підриву. Відповідно такі нечувані порушення загальновизнаних принципів і норм міжнародного права та норм і стандартів ядерної і радіаційної безпеки мають бути засуджені Україною та всією цивілізованою світовою спільнотою», — зазначено у пояснювальній записці.

Метою Постанови є прийняття Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Міжнародного агентства з атомної енергії, Європейського Союзу, Організації з безпеки та співробітництва в Європі, Організації Північноатлантичного договору, Ради Європи та їх парламентських асамблей, парламентів та урядів іноземних держав щодо запобігання ядерній катастрофі на Запорізькій атомній електростанції та протидії ядерному шантажу РФ, держави – ядерного терориста.

Здійснення запропонованих заходів «сприятиме консолідації зусиль міжнародної спільноти з метою запобігання масштабні ядерній катастрофі в Європі та зміцнення протидії ядерному шантажу РФ, початку ефективної розбудови механізмів гарантій миру та безпеки в Європі», — прогнозують депутати.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський у екстреному зверненні повідомив, що розвідка отримала дані про розгляд Росією сценарію терористичного акту на ЗАЕС – терористичного акту з викидом радіації. Росіяни для цього вже все підготували.

20 червня начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що росіяни додатково замінували ЗАЕС. Зокрема, охолоджувач. За даними української розвідки, біля чотирьох із шести енергоблоків ЗАЕС російські війська розмістили техніку з вибухівкою.

Найбільша атомна станція Європи – ЗАЕС – була захоплена окупантами на початку повномасштабного вторгнення. Відтоді росіяни постійно ризикують влаштувати атомну катастрофу, оскільки розмістили на станції свої боєприпаси та зброю. Станція багато разів екстрено вмикалася від електропостачання, але українські фахівці, які продовжують підтримувати її життєдіяльність, приводили ЗАЕС до ладу.