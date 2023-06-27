Глава ОПУ про Вільнюський саміт: Буде сильний сигнал щодо членства України в НАТО

При цьому Україна розуміє, що зможе приєднатися до Альянсу лише після перемоги.

Вільнюський саміт дасть "сильний сигнал" щодо майбутнього членства України в НАТО.

Про це сказав керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час зустрічі з журналістами.

Він зазначив, що ще тривають консультації щодо рішення саміту у Вільнюсі, але "точно буде сильний сигнал" щодо членства нашої держави в НАТО.

Єрмак наголосив, що при цьому Україна розуміє - вона зможе приєднатися до Альянсу лише після перемоги у війні з Росією.

Нагадаємо, саміт НАТО у Вільнюсі (Литва) відбуватиметься 11-12 липня.

Заступник керівника ОПУ Ігор Жовква заявив під час міжнародної конференції “Україна та НАТО напередодні Вільнюського саміту: від підтримки через перемогу до членства”, що Україна має всі підстави, щоб отримати запрошення до членства в Альянсі. А нещодавно ексгенсек блоку Андерс Расмуссен висловив думку, що деякі країни Альянсу можуть захотіти розмістити війська в Україні. Це може статись за умови, якщо країни-члени, включаючи США, не нададуть відчутних гарантій безпеки Києву у Вільнюсі.