Не менше третини працівників російських дипустанов у Швейцарії, ймовірно, працюють на спецслужби РФ, – розвідка

При цьому Швейцарія не вдається до висилок російських дипломатів, як багато країн Європи та Північної Африки.

У Швейцарії під виглядом дипломатів можуть працювати десятки російських шпигунів.

Про це повідомляє Deutsche Welle із посиланням на щорічну доповідь швейцарських спецслужб про державну безпеку.

"З приблизно 220 осіб, акредитованих при російських дипломатичних і консульських представництвах у Женеві та Берні як дипломатичний, технічний або адміністративний персонал, ймовірно, не менше третини, як і раніше, працюють на російські спецслужби", – підкреслюють автори документа.

Зазначається, що багато країн Європи та Північної Америки вислали велику кількість офіцерів російської розвідки, які працювали під дипломатичним прикриттям, після отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки у Великій Британії у 2018 році, а також після початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну, зазначається у доповіді. Це серйозно підірвало можливості російських спецслужб. Водночас у Швейцарії кількість російських шпигунів залишається приблизно такою самою, як і раніше.

Також у доповіді зазначається, що під дипломатичним чи консульським прикриттям у Швейцарії працюють і "десятки офіцерів розвідки" з Китаю. Однак їх набагато менше, ніж у Росії.

При цьому частину тексту присвячено війні в Україні. Автори доповіді вважають малоймовірним, що її буде вирішено військовим шляхом до кінця 2023 року, і допускають "затяжний конфлікт". Укладачі документа особливо виділяють залежність України від підтримки західних союзників і вважають, що з продовженням війни тиск Заходу на Київ з метою розпочати переговори з Москвою про припинення вогню може посилитися.

Нагадаємо, нещодавно президент Чехії заявив, що росіяни на Заході мають перебувати під суворим наглядом спецслужб: " Бо вони є громадянами країни, яка веде агресивну війну. Це просто ціна війни".

У квітні ЗМІ повідомляли, що російські шпигуни під дипломатичним прикриттям продовжують спроби працювати із французькими політиками.