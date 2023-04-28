Російські шпигуни продовжують спроби працювати із французькими політиками, - ЗМІ

Французькі спецслужби виявили десятки російських шпигунів, які намагалися зв’язатися з французькими законодавцями останніми місяцями.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на стенограмами парламентських слухань.

Керівник національної розвідувальної служби Франції (DGSI) Ніколя Лернер ще у лютому попередив депутатів, що “кілька десятків офіцерів із трьох російських розвідувальних служб” використовують дипломатичне прикриття, щоб проникнути в політичну систему Франції.

“Ми регулярно контактуємо з депутатами на їхні прохання або за нашою ініціативою, щоб підвищити обізнаність і, якщо необхідно, повідомити їм, з ким вони контактують”, - заявив Ніколя Лернер.

Він зазначив, що за останній рік була скорочена кількість російських шпигунів. В результаті “найзначнішої контррозвідувальної операції агентства за десятиліття” було вислано 35 російських дипломатів, 6 шпигунів і закрите представництва Росії в Раді Європи в Страсбурзі.

У відповідь на запитання парламентаря від партії Ле Пен “Національне об’єднання”, чи перебувають французькі партії чи політики під іноземним впливом, Лернер сказав, що йому не відомо про політичну партію, яка була би “об’єктом організованого та систематичного втручання”.

Як раніше повідомлялось, посольства Росії в країнах Європи займаються радіоелектронною розвідкою за допомогою встановлених на дахах будівель дипломатичних місій антен. У такий спосіб їхні спеціальні співробітники можуть перехоплювати сигнали стільникового та захищеного супутникового зв'язку.

Також повідомлялось, що протягом останнього року, коли західні уряди збільшили поставки зброї в Україну та економічні санкції проти Москви, США та європейські служби безпеки вели паралельну, хоча й менш помітну кампанію, щоб пошкодити російські шпигунські мережі. За 2022 російська шпигунська мережа ослабла найсильніше з моменту закінчення Холодної війни.