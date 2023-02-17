Західні розвідки за час повномасштабної війни значно послабили шпигунську мережу Росії в Європі, – Washington Post

Протягом останнього року, коли західні уряди збільшили поставки зброї в Україну та економічні санкції проти Москви, США та європейські служби безпеки вели паралельну, хоча й менш помітну кампанію, щоб пошкодити російські шпигунські мережі. За 2022 російська шпигунська мережа ослабла найсильніше з моменту закінчення Холодної війни, пише The Washington Post.

Однією з нещодавніх таких справ став арешт у Німеччині високопоставленого чиновника BND – служби зовнішньої розвідки ФРН. Арешт Карстена Лінке провели після перевірки ймовірних російських агентів у Нідерландах, Норвегії, Швеції, Австрії, Польщі та Словенії. Ця справа посилила занепокоєння щодо збереженої вразливості в Європі, показавши, що навіть під час повномасштабної війни Москва отримувала постійний потік секретних файлів з однієї з найбільших розвідувальних служб Європи. У розмові з союзними службами Берлін применшував значення збитків, але, за словами представників служби безпеки, обвинувачений кріт мав доступ до дуже конфіденційних даних.

У справі про BND фігурують два шпигуни. Одним із них є німецький громадянин Артур Еллер. Зараз він заарештований і звинувачений у державній зраді за сприяння Кремлю у вербуванні осіб з числа найвищіх рядів німецької розвідки. Еллер – торговець дорогоцінними каміннями і металами, уродженець Росії.

За місяць до арешту Еллера в Мюнхені німецька влада заарештувала 52-річного Карстена Лінке, який керував підрозділом, відповідальним за внутрішню безпеку BND, що мав доступ до особистих справ співробітників агентства. Раніше він провів роки, працюючи в органі в Баварії, відповідальному за операції зі збору технічних даних, націлені на глобальні інформаційні мережі. Німеччина виявила проникнення лише за допомогою союзної західної служби, яку представники BND відмовилися ідентифікувати. У вересні спільна операція виявила, що російські спецслужби заволоділи секретними документами BND.

Німецькі ЗМІ повідомляли, що Лінке та Еллер познайомилися у 2021 році на світському заході. Але в нещодавніх інтерв’ю The Post посадовці сказали, що є ознаки того, що їх познайомив член німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини", або AfD, що підвищує ймовірність того, що Лінке, можливо, керувався радикальними політичними поглядами.

Високопоставлений чиновник США сказав, що Міністерство юстиції зважувало, чи висувати звинувачення проти Еллера, але чиновники не побачили доказів того, що він вчинив серйозний злочин у Сполучених Штатах, і вирішили повернути його до Німеччини, де справа проти нього була сильнішою. Еллеру було наказано залишити країну, і агенти ФБР супроводжували його до воріт для від’їзду. Агент ФБР тамємно слідкував за Еллером на борту літака. Німецька влада чекала на "крота" в аеропорту Мюнхена 21 січня з ордером на арешт.

Лінке звинувачують у зловживанні повноваженнями BND з метою допомоги Еллеру перетнути німецький кордон із секретними файлами та готівкою. Особа, знайома з розслідуванням, сказала, що ще один посадовець BND, очевидно, діючи за наказом Лінке, допомагав Еллеру пройти через аеропорт Мюнхена, щоб обійти митний огляд.

За словами чиновників, слідчі виявили щонайменше чотири платежі, які Еллер здійснив Лінкe на загальну суму близько 100 000 доларів. Інші аспекти справи залишаються загадкою, включаючи мету неодноразових поїздок Еллера між Нью-Йорком і Москвою. Спроби The Post зв’язатися з дружиною Еллера чи її родичами у Флориді не увінчалися успіхом.

Протидія російським шпигунам останнім часом полягає в "точкових ударах" по російських агентах, які все ще перебувають у Європі після масового видворення понад 400 підозрюваних офіцерів розвідки з посольств Москви по всьому континенту минулого року.

Представники американських і європейських служб безпеки попереджають, що Росія зберігає значні можливості, але заявили, що її шпигунські агентства зазнали більшої шкоди за останній рік, ніж будь-коли з моменту закінчення холодної війни.

"За словами офіційних осіб, масштаби кампанії, схоже, застали Росію зненацька, притупивши її здатність здійснювати операції впливу в Європі, підтримувати зв’язок з інформаторами або надавати Кремлю інформацію про ключові питання, включно з тим, якою мірою західні лідери готові і надалі нарощувати поставки зброї в Україну", – зазначили журналісти.

Вони додали, що, ймовірно, президент РФ не міг передбачити такого наслідку, коли вирішив піти в великий наступ на Україну.

Голова Служби звонішньої розвідки Фінляндії Антті Пелттарі вважає, що тепер можливості для російських агентів значно погіршилися. За словами Пелттарі та інших європейських чиновників, Росія намагалася компенсувати свої збитки, посиливши кібершпигунство. Москва також намагалася скористатися переходами кордону та потоками біженців, щоб розгорнути нових шпигунів і поповнити свої виснажені ряди.

Але ці новоприбулі не матимуть захисту та переваг роботи з російськими посольствами, кажуть чиновники, і, можливо, не матимуть досвіду, джерел і навчання тих, кого оголосили персонами нон грата.

Офіційні особи заявили, що ознакою можливого відчаю Росії є те, що Москва намагалася відправити шпигунів, яких вигнали з однієї європейської столиці, назад до іншої, шукаючи вразливі місця в координації між різними службами безпеки в Європі.

Високопоставлений західний співробітник служби безпеки, який, як і інші, говорив на умовах анонімності, зазначив, що росіяни й надалі намагатимуться відновити свої мережі в Європі. Чиновник сказав, що його країна та інші країни поділилися даними про особи тих, кого вони видворили, з іншими членами Європейського Союзу. Чиновник сказав, що з цих російських спроб повернути шпигунів "жодна, про яку ми знаємо, не була успішною".

У той час як німецька справа полягає в тому, що європейця звинувачують у зраді інтересів своєї країни заради Кремля, є й інші, які стосуються росіян, котрі прагнуть проникнути на Захід.

Серед них є так звані нелегали, яких відправляють за кордон не як дипломатів – із супровідним правовим захистом – а під більш хитрим прикриттям, спрямованими на приховування будь-якого зв’язку з Росією. Минулого року влада Нідерландів зіткнулася з пасажиром, який пред’явив бразильський паспорт, коли прибув до аеропорту Схіпхол в Амстердамі, погодившись на посаду стажера в Міжнародному кримінальному суді. Насправді це був російський військовий офіцер на ім’я Сергій Черкасов, якого більше десятиліття тому відправило за кордон російське розвідувальне агентство ГРУ.

Черкасов роками жив у Бразилії та створив себо особу Віктора Мюллера Феррейра за допомогою підроблених документів. Він здобув ступінь у Трініті-коледжі в Дубліні та Школі передових міжнародних досліджень Університету Джона Гопкінса у Вашингтоні, перш ніж отримати пропозицію про стажування від міжнародного суду, який зараз розслідує звинувачення у військових злочинах Росії в Україні.

Повернений Нідерландами, Черкасов зараз відбуває тюремне ув'язнення в Бразилії після того, як його засудили за звинуваченнями, включаючи шахрайство з документами. Росія заперечувала, що він був шпигуном, але домагалася його повернення, стверджуючи, що він є розшукуваним наркозлочинцем, і просила Бразилію видати його.

"У жовтні влада Норвегії за схожих обставин заарештувала звинуваченого російського шпигуна. Підозрюваний видавався за бразильського дослідника, який зосереджується на питаннях безпеки в Арктиці в університеті на півночі Норвегії, повноваження, які дозволили йому отримати доступ до європейських експертів і офіційних осіб. Як і Черкасов, Михайло Мікушин був російським «нелегалом», який провів роки за кордоном, розробляючи складне прикриття для свого завдання в ГРУ, за словами норвезьких властей", – зазначили журналісти.

Загалом західні розвідки відзначають, що під час повномасштабного вторгнення російські шпигуни відзначаються хибними рішеннями, які роблять їх більш вразливими для виявлення. Втім все ще є ознаки того, що російські шпигуни діють в Європі.

Нагадаємо, що Польща під час повномасштабної війни в Україні звільнила зі свого Міністерства закордонних справ усіх випускників російського державного інституту міжнародних відносин. а його словами, такі звільнення - це частина процесу декомунізації в Польщі. Зокрема, було внесено зміни до законодавства про дипломатичну службу.

За словами Рау, МДІМВ був "інвестицією у функціонування імперіалізму", "частиною радянської м'якої сили", випускники якого повинні були "служити державним справам цієї імперії".