У Кривому Розі – реальна загроза ракетного удару, – Вілкул

У Кривому Розі існує реальна загроза ракетного удару, попередив у Телеграм мер Олександр Вілкул. В місті вже впровадили превентивні відключення електроенергії.

"Енергетики превентивно проводять відключення електроенергії. Критична інфраструктура – у тому числі лікарні, котельні, насосні та інші – переходить на генератори. Працюють усі 110 Пунктів Незламності", – написав він.

Вранці суботи Росія почала чергову ракетну атаку на Україну. У Хмельницьку пролунали два вибухи, в низці областей працює протиповітряна атака.

Цього разу між ракетними нападами не минуло й трьох діб – востаннє росіяни били по Україні ракетами в ніч на 16 лютого.