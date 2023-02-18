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У Кривому Розі – реальна загроза ракетного удару, – Вілкул

В місті превентивно вимкнули електроенергію. 

У Кривому Розі – реальна загроза ракетного удару, – Вілкул
Ілюстративне фото
Фото: t.me/Pavliuk_KSV/3284

У Кривому Розі існує реальна загроза ракетного удару, попередив у Телеграм мер Олександр Вілкул. В місті вже впровадили превентивні відключення електроенергії. 

"Енергетики превентивно проводять відключення електроенергії. Критична інфраструктура – у тому числі лікарні, котельні, насосні та інші – переходить на генератори. Працюють усі 110 Пунктів Незламності", – написав він.

Вранці суботи Росія почала чергову ракетну атаку на Україну. У Хмельницьку пролунали два вибухи, в низці областей працює протиповітряна атака. 

Цього разу між ракетними нападами не минуло й трьох діб – востаннє росіяни били по Україні ракетами в ніч на 16 лютого. 

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