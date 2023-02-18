В місцях проживання переселенців на Прикарпатті виявили чисельні порушення, - Лубінець

Під час перевірки місць проживання переселенців у Івано-Франківській області виявили численні порушення.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

“Ми перевірили декілька місць проживання наших ВПО. Є такі, що не відповідають елементарним санітарним умовам: температура всередині 10 градусів, пліснява, протікає дах. Є багато випадків, коли немає окремих приміщень для дітей, жінок та чоловіків. Тобто всі проживають у загальних приміщеннях”, - розповів омбудсмен.

Лубінець додав, що Департамент моніторингу прав громадян перевірили понад 20 місць компактного поселення переселенців в області. Лише 6 із них були у належному стані.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини наголосив, що декілька місць для проживання переселенців зроблені ідеально, але є і численні недоопрацювання.

Раніше повідомлялось, що Вінниця, населення якої на початок 2022 року Держстат оцінював у 369,7 тис., із початку повномасштабної агресії Росії проти України прийняла 46 тис. переселенців та 260 релокованих підприємств різного рівня.