На війні в Україні загинуло понад 30 тисяч солдатів ПВК "Вагнер", - Білий дім

90% "вагнерівців", убитих із грудня 2022 року, були засудженими.

За даними Білого дому, наразі в Україні загинуло вже понад 30 тисяч солдатів ПВК "Вагнер", повідомляє Sky News.

Найманці брали активну участь у наступі Росії в районі Бахмута та Соледара у Донецькій області.

Батальйони "вагнерівців" здебільшого складаються зі злочинців, яких випустили із в'язниць для участі в бойових діях в Україні. За оцінками США, 90% солдатів групи Вагнера, убитих в Україні з грудня 2022 року, були засудженими.

Нагадаємо, за підрахунками британського Міноборони, втрати російської армії та "вагнерівців" за час повномасштабної війни в Україні становлять близько 175-200 000 осіб. З них загиблих - 40-60 000 тисяч.

А голова благодійного фонду “Русь сидячая” Ольга Романова вважає, що із 50 тис. російських ув'язнених, завербованих ПВК "Вагнер" для участі у війні з Україною, залишилося лише 10 тис. осіб.