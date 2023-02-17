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Можлива співпраця і поступ у цьому, – Рютте про надання Нідерландами винищувачів

“Союзники можуть дійти згоди”.

Можлива співпраця і поступ у цьому, – Рютте про надання Нідерландами винищувачів
Скріншот відео
Фото: ОП у Facebook

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте на брифінгу у Києві відмовився надавати будь-які деталі щодо переговорів про літаки.

Сьогодні на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським, відповідаючи на питання журналіста щодо готовності Нідерландів надати Україні винищувачі, Рютте заявив, що "ніщо не виходить за межі можливого тією мірою, якою це допомагає стримувати російську агресію".

"Але я би далі про це не говорив, тому що це може не допомогти дійти продуктивного рішення, тому що тут (у переговорах, – ред.) дуже багато учасників", – зазначив Рютте.

Однак він висловив сподівання на те, що союзники зможуть дійти згоди.

"Ми раніше бачили, що досягали рішень і щодо самохідних гаубиць, і щодо танків. Це свідчить про те, що можлива співпраця і поступ у цьому… Будемо вірити, що вдасться це обговорити і вирішити так, як вдалося з танками", – сказав Рютте.

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Нагадаємо, Нідерланди, Німеччина і США нададуть Україні танки Leopard 2 з боєприпасами, ЗРК Patriot і організують проведення навчань для українських військових.

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