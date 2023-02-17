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Константинов і Сальдо привезли на окуповану Херсонщину святі мощі до 23 лютого

За словами священника, вони використовуватимуться у молитвах за міць армії РФ. 

Представники окупаційної кримської “влади” передали Храму Георгія Победоносця в селі Генічеська Гірка в окупованій частині Херсонської області мощі Георгія Всемученика (один з найбільш вшанованих святих в християнському світі). Відео з церковної служби з’явилося у соцмережах. За словами священника, що присутній на відео, ці мощі передадуть військовому командуванню росіян та провезуть військовими частинами, де молитимуться за “зміцнення російського війська”. 

Під час служби, як видно з кадрів, були присутні голова окупаційної “влади” Криму Володимир Константинов та гауляйтер тимчасово окупованої Херсонщини Володимир Сальдо.

Фото: Crimea-news.com

Як вдалося дізнатися LB.ua з власних джерел, священник, що фігурує на відео — протоієрей Дмитро (Кротков), керівник відділу Сімферопольської єпархії з взаємодії зі ЗСРФ, правоохоронними органами, кримінально-виправними установами. Нагадаємо, Кримська єпархія добровільно перейшла в пряме підпорядкування РПЦ, коли УПЦ МП 27 травня оголосила про свою нібито незалежність від російської церкви. Реакції з боку УПЦ на це так і не було.

Фото: crimea-news.com

Протоієрей Дмитро (Кротков) є колаборантом ще з 2014 року. Настоятель двох сімферопольських храмів, має відзнаки за “захист” та “повернення” Криму, подяку від “Беркуту” за сприяння особовому складу загону, визнаний “учасником надзвичайних гуманітарних операцій” тощо. Внесений у базу “Миротворця” як посібник російських окупантів та військових РФ, вважається, що він залучається спецслужбами РФ для створення контенту, що дискредитує Україну в духовно-релігійній сфері.

Нагадаємо, учора стало відомо, що Державна митна Служба скасувала рішення про набуття українського громадянства ще п’яти представникам УПЦ МП, які мають російські паспорти. Серед них — єпископ Гедеон, настоятель “храму-МАФу” біля Десятинної церкви. 7 січня він «засвітився» на урочистій Службі в головному соборі Казані, де молився за «міць російського воїнства і мир».

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