Міграційна служба скасувала громадянство єпископа Гедеона та ще чотирьох представників УПЦ МП, — джерела

Державна міграційна служба України скасувала українське громадянство ще п’яти представників УПЦ МП, а одному — закрила дозвіл на імміграцію. Про це LB.ua стало відомо з власних джерел.

За наявними даними, рішення ухвалено ще на початку січня, коли указом президента було призупинено громадянство 13 представників УПЦ МП, і відповідно до ст. 21 Закону України “Про громадянство”. Воно стосується двох архиєпископів, єпископа та двох митрополитів. Зокрема, у документі фігурують:

1. Архиєпископ Бучанський Пантелеймон (Бащук Віктор Романович).

Пантелеймон навчався у Московській духовній семінарії, в 90-ті роки ніс послух в Свято-Даниловому монастирі у Москві, був намісником Троїце-Сергієвої Лаври, був у складі російської духовної місії в Єрусалимі, після чого був направлений у Києво-Печерську Лавру. З 2005 року у різний час керував Вінницькою, Сєвєродонецькою, Олександрійською та Уманською єпархіями. В 2019 році потрапив у медійний скандал через те, що придбав квартиру в Києві за понад 4 млн гривень.

2. Єпископ Макарівський Гедеон (Харон Юрій Самуілович) - настоятель сумнозвісного “храму-”МАФу” біля Десятинної церкви, який днями суд зобов’язав знести.

У 2019 році прикордонники затримали Гедеона в аеропорту “Бориспіль” через наявність у нього громадянства кількох країн (України, Росії та США) та не пустили в Україну. Також він звинувачувався в антиукраїнській пропаганді та вважався адептом “руського міра”. Гедеон повернувся до США, оскаржив рішення в ОАСК, який зобов’язав ДМС повернути Гедеону громадянство України.

3. Єпископ Вишневецький Спиридон (Романов Андрій Володимирович) - керівник Васильківського вікаріатства Київської єпархії УПЦ.

4. Архієпископ Арцизький Віктор (Биков Владислав Олегович) - вважається одним із наймолодших архієреїв УПЦ МП. Відомо, що у 2017-му році, за даними ЗМІ, владика намагався вилетіти з одеського аеропорту з десятьма тисячами євро і тисячею доларів готівки. Але це виявили прикордонники. Суд призначив йому адміністративне покарання.

У вересні 2022 року архієпископ брав участь у інтронізації Першоієрарха Руської Закордонної Церкви митрополита Східно-Американського та Нью-Йоркського.

5. Митрополит Хустський Марк (Петровцій Микола Іванович) - вважається одним з найвпливовіших архієреїв УПЦ МП та чи не найбільшим лобістом “руського міра” на заході України. Є постійним членом Священного Синоду УПЦ МП. За інформацією з відкритих джерел, має російський паспорт та відмовлявся скликати Собор УПЦ МП для прийняття історичного рішення про розрив адміністративної єдності з РПЦ.

Ще одному представнику УПЦ МП - митрополиту Феодосійському Платону (Удовенко Володимир Петрович) - міграційна служба заборонила імміграцію (тобто в’їзд Україн чи перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства на постійне проживання).

Усі перелічені представники УПЦ МП, за даними джерел, мають російські паспорти.

Нагадаємо, на початку січня президент України Володимир Зеленський призупинив громадянство 13 представників УПЦ МП, зокрема митрополита Тульчинського і Брацлавського Іонафана та митрополита Чернівецького і Буковецького Мелетія.