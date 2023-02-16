У небі над Києвом збили шість ворожих повітряних куль (оновлено)
У небі над Києвом збили шість ворожих повітряних куль (оновлено)
Генштаб оцінив втрати армії РФ у війні з Україною у 139 770 осіб
Генштаб оцінив втрати армії РФ у війні з Україною у 139 770 осіб
Українські військові показали збиту повітряну кулю росіян
Українські військові показали збиту повітряну кулю росіян
Колишній архімандрит Житомирської єпархії УПЦ служить у московському монастирі
Колишній архімандрит Житомирської єпархії УПЦ служить у московському монастирі
На Полтавщині працює ППО, у Кременчуці чути вибухи
На Полтавщині працює ППО, у Кременчуці чути вибухи
ЗСУ знищили російський комплекс РЕБ
ЗСУ знищили російський комплекс РЕБ
​Політико-релігійна драма на окупованій Луганщині
​Політико-релігійна драма на окупованій Луганщині
Звістка про втрату: як сім’ї отримують повідомлення про загибель рідної людини на війні і що з цим не так
Звістка про втрату: як сім’ї отримують повідомлення про загибель рідної людини на війні і що з цим не так
Окупанти поцілили в об’єкт критичної інфраструктури на Львівщині (оновлено)
Окупанти поцілили в об’єкт критичної інфраструктури на Львівщині (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Кулеба запросив Канаду приєднатися до нової авіаційної коаліції

Канада вже є учасником танкової коаліції. 

Кулеба запросив Канаду приєднатися до нової авіаційної коаліції
Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі
Фото: ЕРА/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба передав запрошення Канаді приєднатися до нової авіаційної коаліції.

Про це повідомляє Укрінформ. 

“Ми, безумовно, констатували той факт, що вже сформована танкова коаліція, учасником якої є Канада. Ми дякуємо ще раз Канаді за передачу нам системи NASAMS і броньованих машин Senator. Я передав Мелоні запрошення приєднатися до нової коаліції, яку ми створюємо, – це авіаційна коаліція. Цьому питанню ми приділили значну увагу під час нашого спілкування”, – зазначив міністр на спільній з главою МЗС Канади Мелані Жолі пресконференції у Києві.

Він додав, що з канадською колегою обговорив питання зброї, санкцій, фінансової підтримки, зміцнення міжнародної коаліції з більшим залученням країн глобального Півдня.

“Я наголосив Мелоні, що ключове питання зараз – це пришвидшення фактичних поставок тієї зброї, яка вже була обіцяна, забезпечення стабільності поставок амуніції і зброї від наших партнерів”, – зауважив Кулеба.

Нагадаємо, Швеція розглядає запит України про винищувачі Gripen, але наразі пріоритетом для Стокгольма є посилення протиповітряної оборони України.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес не вважає, що надання Україні винищувачів обовʼязково відбудеться "в найближчі кілька місяців чи навіть років". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , , ,
Читайте також