Кулеба запросив Канаду приєднатися до нової авіаційної коаліції

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба передав запрошення Канаді приєднатися до нової авіаційної коаліції.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Ми, безумовно, констатували той факт, що вже сформована танкова коаліція, учасником якої є Канада. Ми дякуємо ще раз Канаді за передачу нам системи NASAMS і броньованих машин Senator. Я передав Мелоні запрошення приєднатися до нової коаліції, яку ми створюємо, – це авіаційна коаліція. Цьому питанню ми приділили значну увагу під час нашого спілкування”, – зазначив міністр на спільній з главою МЗС Канади Мелані Жолі пресконференції у Києві.

Він додав, що з канадською колегою обговорив питання зброї, санкцій, фінансової підтримки, зміцнення міжнародної коаліції з більшим залученням країн глобального Півдня.

“Я наголосив Мелоні, що ключове питання зараз – це пришвидшення фактичних поставок тієї зброї, яка вже була обіцяна, забезпечення стабільності поставок амуніції і зброї від наших партнерів”, – зауважив Кулеба.

Нагадаємо, Швеція розглядає запит України про винищувачі Gripen, але наразі пріоритетом для Стокгольма є посилення протиповітряної оборони України.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес не вважає, що надання Україні винищувачів обовʼязково відбудеться "в найближчі кілька місяців чи навіть років".