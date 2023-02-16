Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові

Ще ми розпитали кількох військових, що вони думають про це все і який настрій у їхніх побратимів. Відповіді публікуємо анонімно, зі зміненими іменами, вказуємо лише регіон, де зараз перебуває підрозділ.

Минулого тижня LB.ua публікував текст з ексклюзивним коментарем начальника відділу грошового забезпечення та заробітної плати Міноборони полковника Олега Рогаля щодо цього. Але від військових до нас далі надходять запитання і різна суперечлива інформація про виплати. Тож ми робимо ще один розбір наказу: для цього знову поговорили з міністерським чиновником, також над цим текстом з нами попрацював військовий, який служить у бухгалтерії штабу однієї бригади тероборони.

Наказ Міністерства оборони про нову систему нарахування додаткової винагороди військовим , який набув чинності з 1 лютого, викликав і багато обурення, і маніпуляцій. Чи правдиві дописи про зменшення виплат з 1 січня? Що платитимуть тим, хто виконує логістичні завдання? Де все ж таки проходять межі "районів бойових дій"?

Фото: Костянтин і Влада Ліберови Українські бійці на Бахмутському напрямку.

Порахуймо, що було і як це зміниться

Уявімо бійця, який служить у Дніпрі. Згідно зі старою системою нарахувань, він щомісяця отримував 13 000 зарплати плюс 30 000 премії (тобто по тисячі за день). Такі умови були для всіх військових.

Якщо цей військовий 11 днів з 31-го провів на бойовому завданні на нулі, він отримує 13 000 зарплати, 20 000 премії (за ті 20 днів, що провів у тилу) і близько 36 000 за ті 11 днів, що працював на нулі. Якщо ж він увесь місяць провів у зоні бойових дій – то 13 000 зарплати + 100 000 надбавки.

Що змінилося? Змінилося те, що 30 000 тепер будуть отримувати не всі (про те, для кого їх залишили, поговоримо згодом). А також підняли зарплату до 20 100 грн мінімум.

І нині умовний боєць у Дніпрі отримуватиме за місяць тільки 20 100 зарплати. А якщо братиме участь 11 днів у бою – надбавку 36 000.

Олег Рогаль пояснює, що з 1 лютого 2023 року додаткова винагорода у розмірі 30 000 грн виплачується військовослужбовцям, які виконують бойові (спеціальні) завдання згідно з бойовими наказами (розпорядженнями) у складі діючих угруповань Сил оборони держави, резерву Головнокомандувача ЗСУ.

Тобто, якщо військова частина, в якій проходить службу військовий, включена до вищезгаданих структур, йому нараховуватиметься додаткова винагорода (із розрахунку 30 000 за місяць) пропорційно дням місяця (від одного дня до повного місяця), в які він виконуватимете бойові (спеціальні) завдання згідно бойових розпоряджень.

За однакових умов і кількості днів у зоні бойових дій (умовно, одинадцяти) за грудень боєць, який служить у складі діючих угруповань Сил оборони держави чи резерву Головнокомандувача ЗСУ, отримав близько 69 000 грн, а вже за лютий отримає:

зарплату 20 100 грн;

додаткову винагороду за 11 діб (із розрахунку 100 000 /28=3571,43 грн

за добу) – 39 285,71 грн;

додаткову винагороду за 17 діб (із розрахунку 30 000/28=1071,43 грн) –

18 214,29 грн.

Всього: 77 600,00 грн.

Фото: Олександр Павлюк/Сухопутні війська

Чи правда, що забрали виплати з 1 січня?

Схоже, що частково так. За словами самих військових, з 1 січня 2023 року наказом Головнокомандувача ЗСУ змінили райони ведення бойових дій. У Генштабі сказали LB.ua, що не можуть надати цей документ з міркувань безпеки, але він є у внутрішньому розпорядженні. І підтвердити чи спростувати той уривок, який гуляє соцмережами з буцімто новими районами, теж не мають права.

Зазначимо, що під час роботи над текстом ми звіряли інформацію про райони з військовими, які ознайомлені з нею.

Наприклад, деякі військові в січні працювали на правобережній частині Херсонської області. Територія, де вони нині виконують завдання, ще в грудні була районом бойових дій. І якщо згідно зі старим районуванням військовий міг отримувати надбавку, вирахувану зі 100 000, то тепер за січень він точно її не отримає.

Олександр служить на цьому напрямку незмінно з березня. Каже, що за січень таки отримали тільки зарплату і премію 30 000 грн.

"Нам анонсували, що очікується тільки зарплата + 30 000. 70 000, як за грудень, не буде. Ще не кінець місяця, щоб казати по факту, можливо, ще щось зміниться", – додає він.

Через нез'ясованість ситуації з виплатами в соцмережах почали з'являтися фейкові повідомлення, що за січень ці військові не отримають жодних надбавок. Але це неправда, бо в лютому ще всі військовослужбовці отримають 30 000 премії плюс зарплату 13 000. Бо виплати за новою системою здійснюватимуть уже в березні.

Але те, що правобережну частину Херсонської області прибрали із зони бойових дій у січні, Олександр вважає невідповідним ситуації на цих теренах.

Фото: facebook/72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

"Бо новини про артобстріли, РСЗВ, а 11 лютого, ймовірно, С-300 – це все є у відкритому доступі. Саме через це "непорозуміння" виникає питання виплат бойових, як розцінюють поранення в цих районах і, наприклад, відшкодування збитків цивільним за зруйноване житло. Бо якщо це не зона бойових дій, то від чого тоді в людей складаються будинки і вигорають квартири?" – саркастично запитує військовослужбовець.

Зазначимо, що йдеться про визначену зону бойових дій станом на січень 2023 року. Не виключено, що за лютий дані про райони зміняться.

Кому тепер платитимуть 100 000?

Розгорнуте пояснення від Міноборони звучить так:

100 000 грн платитимуть тим військовослужбовцям, які братимуь безпосередню участь у бойових діях або забезпечуватимуть здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення (здійснення), зокрема на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора, у період здійснення зазначених заходів (у тому числі військовослужбовцям строкової служби), та виконують бойові (спеціальні) завдання (в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях та заходах) під час ведення бойових (спеціальних) дій на лінії бойового зіткнення з противником на глибину виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, у тому числі зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до батальйону включно.

“Наразі невідомо, як саме визначатимуть бойові дії: наприклад, я сиджу в окопі, за 5 км уже русня – це бойові дії? Чи бойові дії, коли я стріляю з міномета або коли від міномета прилетить за кілометр чи п’ять від мене?" – зазначає Павло, який служить у бухгалтерії штабу бригади тероборони. Він додає, що механізм, які дні вважати безпосередньо днями ведення боїв, скоріш за все, буде ще уточнюватись.

Фото: Генштаб ЗСУ

Олег Рогаль зазначає, що для цієї надбавки для тих, хто виконує завдання на нулі, вогневий контакт не обов'язковий. Тобто навіть якщо боєць сидить в окопі на лінії зіткнення, за бойовим розпорядженням командира, згідно цього бойового розпорядження за час перебування там він отримуватиме надбавку 100 000 грн.

Із ППО (ЗРВ (зенітно-ракетних військ)) тут дещо зрозуміліше – 100 000 вони отримуватимуть за дні, коли перехоплюються ворожі ракети. Усі інші дні бойового чергування для них 30 000.

Отримуватимуть сто тисяч також ті, хто:

виявляє повітряні цілі противника в районах ведення воєнних (бойових) дій;

здійснює польоти в районах ведення воєнних (бойових) дій, веде повітряні бої;

у районах ведення воєнних (бойових) дій у складі підрозділу (засобу) ракетних військ і артилерії виконує вогневе ураження противника;

діє на території противника (у тому числі на території між позиціями військ противника та своїх військ, на тимчасово окупованих (захоплених) противником територіях);

здійснює вогневе ураження повітряних (морських) цілей противника;

виводить повітряні судна з-під удару противника з виконанням зльоту;

служить на кораблях, катерах, суднах у морській, річковій акваторії (поза межами внутрішніх акваторій портів, пунктів базування, місць тимчасового базування);

медичний персонал медичних частин і підрозділів у районах ведення воєнних (бойових) дій;

відбиває збройний напад (здійснює вогневе ураження противника) на об’єкти, що охороняються, звільняє такі об’єкти в разі їх захоплення або насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою.

Щодо артилерії, то надбавку 100 000 отримають і самі артилеристи, і той у тому самому підрозділі, хто, наприклад, підвозить їм боєприпаси чи паливо.

"Який підрозділ попав у бойове розпорядження і буде виконувати завдання з вогневого ураження, той і отримуватиме надбавку. І це буде 100 000 незалежно від того, чи водій це, чи той, хто стріляє, чи той, хто заряджає", – пояснює Рогаль.

Фото: 44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола

Що відомо про 30 000

Як пояснив LB.ua Олег Рогаль, цю надбавку платитимуть військовим, які працюють на фронті, але не беруть участі в боях, наприклад – на другій і третій лініях оборони.

Згідно з наказом, також це стосуватиметься військових, які виконують логістичні завдання.

"Теоретично якісь сили логістики отримуватимуть 30 000 навіть якщо вони близько до нуля перебувають в районі ведення бойових дій (не обов’язково на лінії бойового зіткнення). Логістика не підпадає під бойові дії.

Умовно, якщо військові в Дніпрі і їм треба підвезти забезпечення, а Дніпро не є зоною бойових дій, то можливо це буде 30 000 за дні, коли вони виїжджають на завдання (за обов’язкової умови, що логістична військова частина включена в склад угруповань військ (сил) Сил оборони держави та виконує завдання бойові (спеціальні) завдання згідно бойового наказу (розпорядження)", – пояснює Павло.

Про прикордонні області поки що достеменно незрозуміло. Чи отримуватимуть надбавку 30 000 той, хто служить на блокпостах під кордоном з Білоруссю?

Олег Рогаль каже, що ті бійці все ж отримуватимуть надбавку 30 000, адже бойових дій там немає. І це не обов'язково будуть саме прикордонні райони, може, дещо і вглиб країни.

"Головна умова, щоб ці військові виконували завдання згідно з бойовим розпорядженням. І друга обов’язкова умова – щоб ця військова частина входила в угруповання військ Сил оборони. А цей перелік, включаючи склад угруповань, визначає Генштаб", – пояснює чиновник.

Фото: 44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола

Докладніше про надбавку 50 000

Як пояснював Рогаль, надбавка 50 000 – це для органів військового управління: і тимчасових, і постійних.

Павло додає, що ці підрозділи не обов’язково повинні перебувати на нулі. Але це ті, що здійснюють безпосередньо керування військами, які перебувають там.

"І знову ж: перелік цих органів буде пізніше. Тут дуже широкий простір для трактування. Я, наприклад, можу навести аргументи, чому наш штаб є органом управління, бо він керує військами, які зараз у районах ведення бойових дій. І теоретично він міг би бути внесений. Але цього, найімовірніше, не буде, бо безпосереднє керування здійснюється на місцях", – пояснює військовий.

То ж що з пораненими?

За словами Рогаля, усі військові, які отримали поранення (травму, контузію, каліцтво), захищаючи Батьківщину, одержуватимуть 100 000 грн за період лікування. Далі, за його словами, військово-лікарська комісія вирішує, що платитимуть бійцю на період відпустки: якщо поранення тяжке — 100 000, в інших випадках надання відпустки для лікування додаткова винагорода не платиться.

В наказі, який нам передали військові, йдеться про 30 000 на період відпустки після тяжкого поранення. Олег Рогаль каже, що це попередня редакція документа, до правок на рівні Міністерства юстиції. За його словами, нині того абзацу.

Фото: 17 окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка

Що про ці зміни думають військові

"Очікування негативні. Є розуміння, чому так сталося, що військовим ріжуть виплати – бюджетний дефіцит, це виглядає суперзагрозливо для економіки країни. Проте є відчуття, що вирішили не розв'язувати проблему, а зробити просто – зрізати виплати всім", – вважає військовослужбовець Дмитро, який нині перебуває на ротації в Києві, а нещодавно працював у Луганській області.

Додає, що таке скорочення виплат буде відчутним, особливо для тих, хто тільки приходить у військо.

"Особисто мені некритично, бо я бойові відклав і якась подушка фінансова є. А тим, хто лише приходить у військо, буде складніше – треба купувати необхідне спорядження, скидатися на корчі, бензин собі, побратимам і волонтерам. Плюс відкладати собі на випадок поранень", – пояснює Дмитро.

Олег, який служить у Черкаській області, каже, що з виплат від армії жодного разу не відклав грошей.

"Хоч спорядження видають і в цілому воно нормальне, але все одно старався купувати краще взуття. Або, наприклад, покращуємо зброю – приціл, який коштує $600, тепловізор, коптер – $1 000, скидаємось на автомобілі, ремонт. Добре, що мені компанія продовжує платити зарплату", – ділиться він.

На моральний дух побратимів, кажуть хлопці, це впливає негативно.

"Не критично, але певне нервування є. Багато хто прийшов у армію до вторгнення, нормальної зарплати взагалі не отримували. Тому для них достойна грошова винагорода – це як визнання нормального ставлення до їхньої нової професії – солдат ЗСУ. А тепер це знову буде вилка: ти отримуєш якісь нормальні гроші, тільки коли ти перебуваєш у самому пеклі. А коли ти там, то готовий всі гроші віддати, аби там не бути. Там ті 100 000 не мають ніякого значення", – ділиться Дмитро.

Олег вважає, що різні військові можуть по-різному ставитися до зміни виплат.

"Це така справа: людина, яка отримувала [в цивільному житті] 10 000, їй нормально і 20 000. А якщо в тебе сім'я, ти звільнився з роботи чи залишив бізнес і пішов в армію, то тобі, звісно ж, буде не вистачати. Навіть якщо говорити не про зону бойових дій: людина ходить у наряди, її часто немає. І ті гроші не будуть покривати цієї роботи", – пояснює він.

Чи достатньо проінформували бійців щодо виплат, багато в чому залежить від безпосередніх командирів. Але чимало плутанини виникло через неефективну комунікацію Міноборони, вважають співрозмовники LB.ua.

Фото: Костянтин і Влада Ліберови

"Насамперед щодо причин. Спочатку взагалі ніхто нічого не говорив, а потім Міноборони на сайті випустило якесь пояснення, в якому звучали якісь апеляції до буцімто справедливості. Я ще зрозумів би, якби там вийшов міністр і сказав: "Рєбята, у країні хана економіці, грошей нема. Ще пів року – і нам гайки. Ми вимушені обмежити виплати". А ще й на фоні цих скандалів із закупівлями це максимально невчасно", – пояснює Павло.

Звісно, каже, є і справедливе обурення, що хтось у тилу сидить і нічого не робить, а отримує, як ті, хто працює 24/7, не має нормальних відпусток чи умов проживання або працює в небезпечних зонах.

Дмитро також наголошує, що тут картина не чорно-біла: той б’ється – значить, отримує, а той не б'ється – значить, не отримує.

"Як себе тепер будуть відчувати солдати в Києві на блокпостах, десь в охороні, ті, хто працює в штабах? Чи мобілізовані, які місяцями гниють у ротах охорони при військкоматі? Чи ті, хто не на позиціях, а десь у резерві чи на відпочинку в умовному Сіверську/Краматорську. І чи адекватна ЗП 50 000 для них, коли по їхньому розташуванню поки що не дістає ствольна арта, але регулярно прилітають ракети?" – цікавиться він.

Минулого тижня військовослужбовці вже почали отримувати зарплати за січень. Співрозмовники LB.ua кажуть, що прийшла і премія 30 000, лише незначні зміни в зарплаті через скасування з 2023 року індексації. Що конкретно буде за лютий – знатимуть уже в березні. Та, імовірно, виплати за конкретні завдання і райони служби командування зможе чіткіше розрахувати для бійців уже незабаром, коли з'являться додаткові роз’яснення від Міноборони та рішення від Генштабу.