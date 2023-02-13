При Міноборони почали формувати робочу групу щодо створення антикорупційного дорадчого органу

Міністр оборони Олексій Резніков назвав громадські організації, які долучилися до робочої групи щодо створення антикорупційного дорадчого органу при МО.

У фейсбук він повідомив, що минулої пʼятниці провів робоче засідання цієї групи. Станом на зараз до неї долучилися представники:

Проєкту реформи оборонних закупівель,

Проєкту посилення доброчесності та професіоналізму в Міноборони,

Бігус Інфо,

Центру оборонних стратегій,

Українського центру дослідження проблем безпеки ім Дмитра Тимчука,

ГО Демократична сокира,

ГО Стоп корупції,

Центру дослідження армії, конверсії та розброєння,

БО Волонтерський рух,

ГО Разом проти корупції,

Ради громадського контролю НАБУ,

ВО Автомайдан,

Асоціації громадського харчування.

"Викликів багато. Тому домовилися рухатися максимально оперативно. Я вдячний експертам за конструктивну роботу і критику, а також за те, що виявили бажання допомогти прописати всі необхідні процедури", – додав він.

Нагадаємо, що про антикорупційні напрямки в міністерстві Резніков повідомив 8 лютого. Він оголосив пошук відповідних кадрів.

За кілька днів до того, увечері в неділю голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Резнікова "переводять" на посаду міністра стратегічної промисловості. Втім сам міністр згодом у коментарі журналістам сказав, що з ним про це розмов не вели, а якщо будуть, то він відмовиться, оскільки не має відповідної компетенції. Арахамія також сказав, що замість Резнікова міністром оборони стане нинішній керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Буданов публічно це не коментував.

Вже в понеділок, 6 лютого, народні депутати повідомили, що на тижні кадрові зміни в галузі оборони скасовуються, на умовах анонімності деякі з них сказали, що це повʼязано з засіданням у форматі "Рамштайн".

До повідомлення Арахамії про "переведення" Резнікова в інформаційному просторі було одразу декілька повʼязаних із міністерством оборони скандалів. Зокрема, журналісти опублікували фейковий "російський паспорт" т.в.о. керівника департаменту Міноборони Олександра Лієва. Згодом вони вибачилися і сказали, що не знайшли підтверджень цього "документа", наданого їм "джерелами".

До того розголосу набув документ щодо закупівлі харчів для ЗСУ за нібито завищеними цінами. Інформацію про можливі зловживання в Міноборони при закупівлі продуктів харчування для військових перевіряє НАБУ. Через скандал у відставку подали декілька посадовців, зокрема заступник міністра оборони України В’ячеслав Шаповалов, хоча в міністерстві назвали "озвучені звинувачення необґрунтованими та безпідставними".

Уже 1 лютого Шаповалов, а також ще один посадовець МО, який звільнився під час скандалу – ексзаступник директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдан Хмельницький – отримали підозри. Справа стосується закупівлі неякісних бронежилетів.