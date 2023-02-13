Зеленський провів розмову із обраним президентом Кіпру

Президент України Володимир Зеленський провів першу розмову з обраним президентом Республіки Кіпр Нікосом Крістодулідесом.

Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського.

Він додав, що привітав Нікоса Крістодулідеса із перемогою на виборах, та подякував йому за незмінну підтримку Кіпром України, за гуманітарну допомогу у межах ООН.

“Цінуємо підтримку України на нашому шляху до ЄС. Будемо й надалі посилювати нашу взаємодію!” - наголосив президент України.

Нагадаємо, у понеділок, 13 лютого, президенти України і Філіппін Володимир Зеленський та Фердинанд Маркос провели телефонну розмову.