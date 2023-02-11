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Україна може стати членом ЄС за два роки і членом НАТО після перемоги, - Зеленський

“Ми бачимо, що ми можемо бути у ЄС через два роки”.

Україна може стати членом ЄС за два роки і членом НАТО після перемоги, - Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна зможе стати повноцінним членом Євросоюзу через два роки, а після перемоги над Росією - вступити в НАТО.

Про це він заявив під час зустрічі з командою топ-менеджменту інвестиційного банку JP Morgan.

"Сьогодні є певні песимісти серед світових лідерів, які вважають, що для членства в ЄС Україні треба 10 років. Але вони переважно знають нас і іноді навіть бояться нашого духу, нашої енергії. Тому ми бачимо, що ми можемо бути у ЄС через два роки. І нам потрібні гарантії безпеки", - заявив Володимир Зеленський.

Він зазначив, що найкращою гарантією безпеки для України буде членство в НАТО. 

"Ми вважаємо, що будемо в НАТО раніше, ніж усі лідери вирішать, що наш пакет щодо гарантій безпеки є слушним. Тому що вони ухвалюють рішення повільно, це бюрократія. І я вважаю, що після перемоги ми будемо в НАТО", - заявив президент.

Нагадаємо, Зеленський обговорив із керівництвом інвестбанку JP Morgan залучення капіталу для відбудови України. Йшлося про сектори "зеленої" енергетики, ІТ та агротехнологій.

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