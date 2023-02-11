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Зеленський обговорив із керівництвом інвестбанку JP Morgan залучення капіталу для відбудови України

Ішлося про сектори "зеленої" енергетики, ІТ та агротехнологій.

Зеленський обговорив із керівництвом інвестбанку JP Morgan залучення капіталу для відбудови України
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з командою топ-менеджменту інвестиційного банку JP Morgan.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Серед гостей - глобальний керівник з альтернативних пропозицій, який займається управлінням активами у JP Morgan, Антон Піль, керівник ринків боргового капіталу у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці Штефан Вайлер, глобальний керівник відділу кредитування та депозитів та головний виконавчий директор JPM Wealth Workplace Вінс Ла Падула.

Також Президент узяв участь в режимі відеозв’язку в одному з наймасштабніших щорічних інвестиційних самітів, який організував JP Morgan. Серед учасників заходу - 200 найбільших корпорацій, інвесторів та фінансових компаній.

Під час зустрічі йшлося про створення платформи для залучення приватного капіталу до відбудови нашої держави та перспективні напрями реалізації великих інвестиційних проєктів ("зелену" енергетику, ІТ та агротехнології). Крім того, сторони домовилися про залучення працівників JP Morgan до групи радників і представників фінансово-інвестиційного сектору ринку капіталів разом із компанією BlackRock.

За словами Зеленського, через російські атаки на енергосистему Україна почала децентралізацію енергетики й запрошує до співпраці іноземних інвесторів.

Нагадаємо, торік JPMorgan припинив роботу в Росії та завершив свої зобов’язання. Згодом два найбільші банки США (JPMorgan Chase і Goldman Sachs) призупинили операції з обслуговування боргових зобов'язань РФ.

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