В енергосистемі – значний дефіцит потужності, застосовуються аварійні відключення, – Укренерго

Основною ціллю сьогоднішньої російської ракетної атаки були електростанції та об’єкти високовольтної мережі, тому в енергосистемі виник значний дефіцит потужності, в областях застосовують аварійні відключення.

Про це повідомляє у Facebook НЕК “Укренерго”.

“Основною ціллю Росії знову були електростанції та об’єкти високовольтної мережі. Географія уражень – східні, західні і південні регіони України. Найбільш складна ситуація наразі на Харківщині. Зараз там тривають аварійні відключення. Мережеві обмеження через атаку діють на Хмельниччині, а також зберігаються на Одещині та Київщині”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ремонтні бригади вже займаються ліквідацією наслідків “прильотів” та розпочинають аварійно-відновлювальні роботи. В інших регіонах покриття споживання повертається в межі визначених лімітів.

“Оприлюднений раніше графік проведення вимірів фактичного споживання електроенергії наразі скасовано. Про новий розклад проведення вимірів та необхідного для цього зняття обмежень споживання буде повідомлено додатково”, – зазначили в Укренерго.

Нагадаємо, "День без відключення світла" скасовано через російську атаку.