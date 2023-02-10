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​"День без відключення світла" скасовано через російську атаку, – Укренерго

Про новий розклад проведення вимірів буде повідомлено додатково.

​"День без відключення світла" скасовано через російську атаку, – Укренерго
Фото: Пресслужба Херсонської міськради

Через чергові атаки Росії в енергосистемі України наразі спостерігається значний дефіцит. 

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

"Енергосистема України зазнала сьогодні 14-го масованого ракетного удару та вночі – 16-ї атаки ворожими БПЛА. Основною ціллю росії знову були електростанції та об’єкти високовольтної мережі. Географія уражень – східні, західні і південні регіони України", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільш складна ситуація наразі на Харківщині. Зараз там тривають аварійні відключення. Мережеві обмеження через атаку діють на Хмельниччині, а також зберігаються на Одещині та Київщині.

В інших регіонах поступово покриття споживання повертається в межі визначених лімітів.

"Оприлюднений раніше графік проведення вимірів фактичного споживання електроенергії наразі скасовано. Про новий розклад проведення вимірів та необхідного для цього зняття обмежень споживання буде повідомлено додатково". - наолосили в Укренерго.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 8 лютого протягом двох тижнів у кожному регіоні України буде день без обмежень електрики. Це необхідно, щоб виміряти фактичне споживання електроенергії в регіонах.

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