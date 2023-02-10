Україна повернула тіла 61 полеглого захисника

Сьогодні за сприяння Мінреінтеграції та Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з силовими структурами вдалося повернути рідним тіла 61 захисника України.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Передача тіл відбулася відповідно до норм Женевської конвенції та з дотриманням міжнародного гуманітарного права.

Загалом від початку роботи Офісу Уповноваженого вдалося повернути рідним тіла 888 оборонців, які віддали свої життя за майбутнє України.

У міністерстві також нагадали, що працює гаряча лінія з питань зниклих безвісти: 0 800 339 247. Також повідомити про зниклих можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можна надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.

Нагадаємо, 6 грудня минулого року в Україну повернули тіла 49 загиблих захисників.