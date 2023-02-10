Нардепу від ОПЗЖ Волошину оголосили підозру в держзраді

Наразі він переховується від правосуддя за кордоном.

На основі доказів, які зібрала контррозвідка Служби безпеки, підозру у державній зраді отримав народний депутат від ОПЗЖ Олег Волошин.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Як свідчать матеріали слідства, протягом 2020-2021 років цей парламентар сприяв військово-політичному керівництву РФ у підривній діяльності проти України.

"Волошин цілеспрямовано маніпулював суспільною думкою українців в інтересах країни-агресора. Зокрема, подавав викривлену інформацію про військово-політичну та соціальну сферу нашої держави у своїх виступах та інтерв’ю. Ця та інша діяльність Волошина доводить, що він свідомо діяв на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України", – йдеться в повідомленні.

Наразі співробітники СБУ спільно з ДБР та прокуратурою проводять слідчі дії за адресами реєстрації Волошина та його родичів і зв’язків.

Проводиться комплекс заходів щодо притягнення його до відповідальності. Наразі Вололшин переховується від правосуддя за кордоном.

Нагадаємо, в березні минулого року працівники Державного бюро розслідувань провели обшуки у низки народних депутатів від фракції "Опозиційна платформа – За життя", які незаконно перетнули або планували перетнути державний кордон України, в тому числі – і в Волошина. У нього вилучили пістолет.

Також повідомлялося, що з 24 лютого, коли почалася повномасштабна війна РФ проти України, за кордон втекли близько 20 народних депутатів.

Наприкінці січня 2023 року джерела LB.ua повідомляли, що кількох нардепів від колишньої ОПЗЖ достроково позбавлять мандатів через наявність російських паспортів. Мова йшла про депутатів Олександра Пономарьова, Наталію Королевську, Юрія Солода і Олега Волошина.