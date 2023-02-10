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Російська ракета знову зайшла у повітряний простір Молдови, - Кім

Реакції молдавської сторони поки що немає.

Російська ракета знову зайшла у повітряний простір Молдови, - Кім
Віталій Кім
Фото: Анна Стешенко

Під час чергової атаки на Україну російська ракета увійшла до повітряного простору Молдови.

Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Одна ракета у повітряному просторі Молдови (транзитом поки що)", - написав він.

Реакції молдавської сторони поки що немає.

Нагадаємо, що це вже не перший випадок, коли росіяни використовують повітряний простір Молдови для ракетних ударів по Україні.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Молдові діє режим надзвичайного стану.

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