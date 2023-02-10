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Росія знову вдарила по Харкову та області (оновлено)

Є влучання в обʼєкт інфраструктури. 

Росія знову вдарила по Харкову та області (оновлено)
Фото: EPA/UPG

Близько 10 години російська армія завдала нового удару по критичній інфраструктурі Харкова. Про це в Телеграм повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Сьогодні можуть бути перебої зі світлом та іншими комунальними послугами", – написав він.

За інформацією голови ОВА, атаковано також Харківський район. Там поранень зазнали, за оновленими даними, восьмеро людей.

"Поранених госпіталізовано", – написав він. 

Спершу Синєгубов повідомляв про сімох поранених, двоє з них були у важкому стані. 

Попереднього удару місто зазнало о 4 ранку. Росіяни поцілили в обʼєкт інфраструктури.

Після нічної атаки "шахідами", "калібрами" і ракетами С-300 ворог випустив по Україні авіаційні ракети. Повітряна тривога триває, працює ППО. 

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