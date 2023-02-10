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У Харкові через нічну атаку росіян близько 1000 житлових будинків залишились без опалення та гарячої води

Усі ремонтні роботи триватимуть безперервно, до повного відновлення послуг по гарячій воді та центральному опаленню.

У Харкові через нічну атаку росіян близько 1000 житлових будинків залишились без опалення та гарячої води
Фото: КП «Харківські теплові мережі»

У Харкові через нічну атаку росіян близько 1000 житлових будинків залишились без опалення та гарячої води.

Про це повідомляє КП «Харківські теплові мережі».

“Сьогодні о 4-й ранку ворог вкотре масовано обстріляв критичну інфраструктуру міста. Внаслідок пошкоджень виникли перебої з електропостачанням. Аварійні бригади КП "Харківські теплові мережі" з 5-ї години ранку роблять усе можливе для мінімізації наслідків обстрілу та відновлення стабільного теплопостачання в усіх районах міста. Низку котелень оперативно переключили на живлення від генераторів. Ведуться відновлювальні роботи та пошук пошкоджень на магістральних мережах”, - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що станом на 8 годину ранку без опалення та гарячої води залишаються близько 1000 житлових будинків. Усі ремонтні роботи триватимуть безперервно, до повного відновлення послуг по гарячій воді та центральному опаленню.

Нагадаємо, вночі 10 лютого росіяни обстріляли Харків, цілили по об‘єктах критичної інфраструктури

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