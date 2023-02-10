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Росіяни вдарили по обʼєкту інфраструктури в Хмельницькій області

Поранених немає. 

Росіяни вдарили по обʼєкту інфраструктури в Хмельницькій області
Фото: Сергій Гамалій у Telegram

Уночі російська армія вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури Хмельницької області. Удар відбувся близько 4 години ранку, станом на 7:40 пожежу вже ліквідували.

Про це голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій написав у Телеграм.

"Вночі ворог вчергове атакував нашу країну Шахідами. Близько 04:00 ранку відбулось влучання в об'єкт критичної інфраструктури Шепетівського району. Пожежа ліквідована. Постраждалих нема", – написав він. 

Нагадаємо, що ворожих атак цієї ночі також зазнали Запоріжжя, Харківська і Дніпропетровська області. Миколаївська область відбила ворожі безпілотники. 

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