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У Росії заявили, що планують збільшити виробництво танків, – ISW

Це нібито відповідь на військову допомогу Заходу Україні.

У Росії заявили, що планують збільшити виробництво танків, – ISW
Фото: тг-канал Сухопутні війська ЗСУ

У Росії заявили, що планують збільшити виробництво різного озброєння, зокрема сучасних танків – нібито у відповідь на військову допомогу Заходу Україні.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 9 лютого.

Так, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв відвідав танкобудівний завод в Омській області.

“Ймовірно, Медведєв сформулював свої заклики до збільшення виробництва як відповідь на військову допомогу Заходу, щоб приховати той факт, що значні втрати військової техніки викликають потребу в збільшенні виробництва”, – йдеться у звіті.

Водночас аналітики додають, що зусилля Кремля поступово підготувати оборонно-промислову базу Росії до тривалої війни, уникаючи ширшої мобілізації російської економіки, продовжують “бути несумісними з масштабами війни, яку російські військові ведуть в Україні, і масштабами втрат російської військової техніки”.

Нагадаємо, як повідомив веб-сайт розвідки з відкритим кодом Oryx, Росія втратила у війні 1000 танків. Ще 544 російські танки були захоплені українськими силами, 79 пошкоджено та 65 покинуто.

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