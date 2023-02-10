РФ розповсюдила фейк, що ЗСУ “вбитими та пораненими втратили 300 тис. осіб”

У МЗС окупантів дезінформують, що “Захід не зможе завдати стратегічної поразки РФ”.

Російські ЗМІ розповсюдили фейк про втрати української армії, повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Нібито міністр оборони Олексій Резніков мимоволі видав реальні втрати України: “Сумарно втрати української сторони досягли вбитими та пораненими вже не менше 300 тисяч осіб”.

Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков дезінформує, що “Захід не зможе завдати стратегічної поразки РФ”. “Розширення номенклатури поставок західного озброєння в Україну дедалі глибше заганяє ситуацію навколо цієї країни у тяжку кризу”, – сказав він.

Окрім того, постпред Росії при ООН Василь Небензя маніпулює, що “доки київський режим повністю не збанкрутує на полі бою, цей потік (озброєння, – ред.) не вичерпається”.

“І якщо з початку СВО ми вже знищили понад сім з половиною тисяч танків, то 100, 200, 300 нових танків погоди не зроблять”, – сказав окупант.

Нагадаємо, торік Росія розповсюдила фейк, що “близько 380 тисяч українських військових вважаються зниклими безвісти”.