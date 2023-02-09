Андрій Смирнов: «Люди повернуться до України, і їхні запити на справедливість будуть надзвичайно високими»
Андрій Смирнов: «Люди повернуться до України, і їхні запити на справедливість будуть надзвичайно високими»
Нардеп Герасимов викинув вручені прокуроркою матеріали кримінальної справи з вікна машини
Нардеп Герасимов викинув вручені прокуроркою матеріали кримінальної справи з вікна машини
​Війна. Прогноз на пів року
​Війна. Прогноз на пів року
Їх шукають: Хто в лідерах найпопулярніших держзрадників?
Їх шукають: Хто в лідерах найпопулярніших держзрадників?
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Московський монастир для українських зрадників?
Московський монастир для українських зрадників?
Тікаючи з села на Чернігівщині, окупанти залишили гранату між мертвою жінкою та її живим немовлям, - Резніков
Тікаючи з села на Чернігівщині, окупанти залишили гранату між мертвою жінкою та її живим немовлям, - Резніков
Історична промова Байдена: США готові перемагати Китай
Історична промова Байдена: США готові перемагати Китай
ГоловнаСуспільствоЖиття

Попри високі ліміти, світло в Києві протягом дня прийшлось відключати, - Yasno

Оскільки деякі ділянки мереж не можуть передавати високі обсяги, довелось повернутися до відключень.

Попри високі ліміти, світло в Києві протягом дня прийшлось відключати, - Yasno
Фото: EPA/UPG

Хоча 9 лютого ліміти для Києва були досить високими, енергетикам все ж довелося відключати електропостачання.

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

Він пояснив, що Укренерго виділило для Києва обмеження на рівні 845 МВт на період з 00:00 до 10:00 і 1027 МВт з 15:00 до кінця доби. 

“Тобто у період з 10:00 до 15:00 обмеження були такі, що за розрахунками колег давали змогу не відключати за стабілізаційним графіком”, - уточнив Коваленко.

Втім, додав він, через підвищене споживання в цей час зросло і навантаження. Оскільки деякі ділянки мереж поки не можуть передавати такі високі обсяги, довелось повернутися до відключень у деяких районах.

Жителі Києва зможуть дізнаватись про відключення електроенергії у своїй черзі за допомогою СМС-сповіщень. Yasno уклала договір з мобільним оператором "lifecell", і відтепер їх користувачі мають доступ до послуги.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також