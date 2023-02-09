Попри високі ліміти, світло в Києві протягом дня прийшлось відключати, - Yasno

Оскільки деякі ділянки мереж не можуть передавати високі обсяги, довелось повернутися до відключень.

Хоча 9 лютого ліміти для Києва були досить високими, енергетикам все ж довелося відключати електропостачання.

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

Він пояснив, що Укренерго виділило для Києва обмеження на рівні 845 МВт на період з 00:00 до 10:00 і 1027 МВт з 15:00 до кінця доби.

“Тобто у період з 10:00 до 15:00 обмеження були такі, що за розрахунками колег давали змогу не відключати за стабілізаційним графіком”, - уточнив Коваленко.

Втім, додав він, через підвищене споживання в цей час зросло і навантаження. Оскільки деякі ділянки мереж поки не можуть передавати такі високі обсяги, довелось повернутися до відключень у деяких районах.

Жителі Києва зможуть дізнаватись про відключення електроенергії у своїй черзі за допомогою СМС-сповіщень. Yasno уклала договір з мобільним оператором "lifecell", і відтепер їх користувачі мають доступ до послуги.