Попри високі ліміти, світло в Києві протягом дня прийшлось відключати, - Yasno

Хоча 9 лютого ліміти для Києва були досить високими, енергетикам все ж довелося відключати електропостачання.
Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.
Він пояснив, що Укренерго виділило для Києва обмеження на рівні 845 МВт на період з 00:00 до 10:00 і 1027 МВт з 15:00 до кінця доби.
“Тобто у період з 10:00 до 15:00 обмеження були такі, що за розрахунками колег давали змогу не відключати за стабілізаційним графіком”, - уточнив Коваленко.
Втім, додав він, через підвищене споживання в цей час зросло і навантаження. Оскільки деякі ділянки мереж поки не можуть передавати такі високі обсяги, довелось повернутися до відключень у деяких районах.
Жителі Києва зможуть дізнаватись про відключення електроенергії у своїй черзі за допомогою СМС-сповіщень. Yasno уклала договір з мобільним оператором "lifecell", і відтепер їх користувачі мають доступ до послуги.