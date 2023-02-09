Головне за день. Четвер, 9 лютого

Зеленський в Брюселі, наступальні дії ворога на Донбасі, ексклюзивне інтерв’ю голови НБУ, вибух у Києві. Яким запам’ятається 351-й день повномасштабної війни.

Президент України Володимир Зеленський виступив в Європарламенті.

З нагоди прибуття українського президента в залі засідань парламенту встановили прапор України, виступ Зеленського депутати зустріли тривалими оплесками. Перед виступом Зеленського з вітальним словом виступила очільниця Європарламенту Роберта Мецола. Вона зазначила, що сьогодні українці – воїни Маріуполя, воїни, які звільнили острів Зміїний, багато сіл і міст, і їхні імена памʼятатимуть вічно. І в ці часи Україна продовжує годувати світ зерном, і тоді, коли біда прийшла до Туреччини, Україна, попри виклики вдома, прийшла їй на допомогу.

"Україна – це Європа. І ваше майбутнє – в Європейському Союзі", – наголосила вона.

Мецола зауважила, що наступним кроком союзників має стати розгляд надання Україні винищувачів.

"Ви переможете. Слава Україні!" – завершила виступ президентка Європарламенту.

Зі слів "Слава Україні!" почав свій виступ Володимир Зеленський. Він подякував за потужні слова і особисту увагу Мецоли.

Що сказав глава нашої держави – в новині.

Володимир Зеленський також виступив із промовою перед лідерами країн Євросоюзу. Він підкреслив, що вільна Європа неможлива без вільної України.

Зеленський наголосив на необхідності створення трибуналу для притягнення всіх винних у війні окупантів до відповідальності і на конфіскації арештованих російських активів та їх спрямування на відбудову України.

Президент України подякував європейським лідерам за надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу та за фінансову, збройну та гуманітарну підтримку.

"Агресія триває не просто проти України, а проти Європи", – наголосив він.

Повний текст виступу президента – в нашій новині.

Президент Володимир Зеленський, перебуваючи 9 лютого з візитом у Брюсселі, зустрівся з лідерами європейських країн та високим представником Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики.

Зеленський розповів про ситуацію на полі бою та оборонні потреби України, зокрема йшлося про бойову авіацію, бронетехніку, артилерію та ППО. За словами Президента, вчасне надання необхідної техніки у потрібних обсягах дасть змогу якнайшвидше відновити мир і захистити інтереси й цінності Європи.

Учасники зустрічей обговорили можливість переходу військової промисловості країн ЄС на посилений режим роботи. Також Зеленський закликав посилити санкції проти Росії і пришвидшити створення дієвого компенсаційного механізму.

Про що ще йшлося під час зустрічей – в нашій новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що авіація Сил оборони України впродовж доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та двох ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Сили протиповітряної оборони збили три БпЛА противника: два “Орлан-10” та один “Оріон”. Крім цього, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління ворога, два райони зосередження живої сили, склад боєприпасів та позицію протиповітряної оборони.

Російські окупанти завдали 41 авіаційного та трьох ракетних ударів, два з них - по цивільній інфраструктурі Краматорська Донецької області. Також здійснили 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей.

Вороги намагаються взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської області та продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 9 лютого – в новині.

Унаслідок вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі Києва загинуло четверо людей. З-під завалів урятували трьох чоловіків і двох жінок, із них чотирьох госпіталізовано, один від госпіталізації відмовився.

"Зруйнована одноповерхова будівля складського приміщення. Виникла пожежа на площі близько 500 м.кв. Пожежа ліквідована", - додав керівник адміністрації Сергій Попко.

Національний банк України сподівається укласти нову програму з Міжнародним валютним фондом на початку ІІ кварталу.

Про це Голова НБУ Андрій Пишний розповів у інтерв'ю LB.ua.

"Ми поставили собі завдання вийти на укладання нової програми з фінансуванням на початку ІІ кварталу. Працюємо над цим", – наголосив він.

Крім того, він повідомив, що перший перегляд діючої Моніторингової програми з МВФ має відбутися у лютому. Національний банк розраховує в межах місії провести перші дискусії щодо контуру нової програми з МВФ, що передбачатиме фінансування.

Докладніше – в новині та в ексклюзивному інтерв’ю.

Сьогодні у Києві демонтували пам’ятник радянському воєначальнику Миколі Ватутіну.

Про це повідомив кореспондент LB з місця події.

Нагадаємо, вчора 8 лютого у Києві демонтували пам’ятник радянському льотчику-випробувачу Валерію Чкалову.

Нещодавно Мінкультури України дало “зелене світло” демонтажу пам'ятників Ватутіну та Чкалову у Києві. У міністерстві вважають, що столична влада і без того могла демонтувати пам'ятники.

Напередодні Мінкульт виключив їх з держреєстру нерухомих пам’яток України.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!