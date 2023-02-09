Міський голова додав, що під завалами можуть бути люди.

9 лютого у Дарницькому районі Києва пролунав вибух.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, вибух стався на території колишнього заводу. Наразі відомо про одного загиблого.

"Під завалами можуть бути люди. Всі служби слідують на місце. Інформація уточнюється. Фахівці з‘ясовуватимуть причини вибуху", - додав Кличко.

За інформацією КМВА, трьох людей вдалося витягнути. Їм надають медичну допомогу.

За попередніми даними, це зірвався газовий балон.

Оновлення 16.56. За даними КМВА, ш ість людей залишаються під завалами, з чотирма є зв'язок. "Зруйнована 1-поверхова будівля складського приміщення. Виникла пожежа на площі близько 500 м. кв. Рятувальна операція триває", - додали в адміністрації.

Фото: КМВА

Фото: КМВА

Нагадаємо, раніше у Львові в квартирі вибухнув туристичний газовий балон. А в Краматорську стався вибух побутового газу у квартирі.