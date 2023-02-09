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Росіяни обстріляли житловий квартал Херсона, влучили у п'ятиповерхівку

На останньому поверсі зайнялася пожежа.

Росіяни обстріляли житловий квартал Херсона, влучили у п'ятиповерхівку
Фото ілюстративне
Фото: Херсонська міська рада

9 лютого російська артилерія атакувала житловий квартал Херсона

Про це повідомили в пресслужбі Херсонської обласної військової адміністрації.

Рашисти влучили у пʼятиповерхівку, що розташована у Шуменському мікрорайоні. 

"Через влучання снаряда на останньому поверсі зайнялася пожежа – одна квартира вигоріла вщент. Рятувальники, які оперативно прибули на місце обстрілу, не дали вогню поширитись на інші оселі. Силами вогнеборців пожежу локалізовано та ліквідовано", - повідомили в ОВА.

Через атаку мирні люди не постраждали.

Нагадаємо, за минулу добу, 8 лютого, російські окупанти 39 разів атакували Херсонщину. Мирні населені пункти області потерпали від обстрілів з артилерії, РСЗВ та мінометів.

Унаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області того ж дня загинули дві особи, ще семеро дістали поранення.

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