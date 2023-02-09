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Окупанти обстріляли Сумщину та Чернігівщину з мінометів

Попереднью, обійшлося без постраждалих. 

Окупанти обстріляли Сумщину та Чернігівщину з мінометів
Фото: змі окупантів

Вранці 9 лютого окупанти обстріляли Сумщину та Чернігівщину з мінометів. 

Про це повідомляє ОК “Північ”. 

“Ворожі війська вчергове обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської області”, - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що з 11:25 до 11:45 повідомили про 9 приходи, попередньо міномет 120 мм, в районі н.п. Бояро Лежачі. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

З 11:40 до 11:50 4 приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в район н.п. Сеньківка. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, в українській розвідці вважають, що російський ракетний бліцкриг втратив сенс, але ворог продовжуватиме завдавати ударів.

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