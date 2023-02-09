Вранці 9 лютого окупанти обстріляли Сумщину та Чернігівщину з мінометів.

Про це повідомляє ОК “Північ”.

“Ворожі війська вчергове обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської області”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з 11:25 до 11:45 повідомили про 9 приходи, попередньо міномет 120 мм, в районі н.п. Бояро Лежачі. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

З 11:40 до 11:50 4 приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в район н.п. Сеньківка. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, в українській розвідці вважають, що російський ракетний бліцкриг втратив сенс, але ворог продовжуватиме завдавати ударів.