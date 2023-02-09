У Мелітополі залишилось близько третини довоєнного населення, - Федоров

Наразі виїхати з міста можна тільки через тимчасово окупований Крим.

У тимчасово окупованому Мелітополі залишаються від 50 до 60 тисяч мешканців, це третина від кількості населення до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Залишилось 50-60 тисяч мешканців, це приблизно третина від кількості, яка була до 24 лютого 2022 року", - заявив на брифінгу міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Він уточнив, що наразі виїхати з міста можна через тимчасово окупований Крим.

Мер нагадав, що Україна продовжує виплачувати зарплату, нараховувати пенсії та інші соціальні виплати мешканцям тимчасово окупованих територій.

Щодо гуманітарної допомоги, за словами Федорова, нині немає можливості доставляти її в захоплені росіянами населені пункти.

Нагадаємо, в кінці січня Федоров повідомляв, що із Мелітополя росіяни викрали вже майже 1000 людей.