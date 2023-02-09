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На Херсонщині через російські обстріли загинули три людини, четверо дістали поранення

Серед постраждалих – 15-річний хлопець.

На Херсонщині через російські обстріли загинули три людини, четверо дістали поранення
Фото: Херсонська міська рада

За минулу добу російські окупанти 39 разів атакували Херсонщину. Мирні населені пункти області потерпали від обстрілів з артилерії, РСЗВ та мінометів.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Місто Херсон росіяни атакували шість разів - гатили по житлових кварталах міста. Ворожі снаряди поцілили в дитячий центр реабілітації та житлові будинки.

Минулої доби  через російські обстріли загинули три людини. Ще чотири жителі області дістали поранення різного ступеня тяжкості.

"Серед постраждалих – 15-річний хлопець. Він отримав легку контузію, тож лікарі надали йому допомогу на місці події", - зазначили в ОВА.

Нагадаємо, за добу 7 лютого російські окупанти 29 разів обстріляли Херсонську область, Херсон атакували шість разів.

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