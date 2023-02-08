Окупанти 29 разів обстріляли Херсонську область з артилерії, мінометів і танків

За добу 7 лютого російські окупанти 29 разів обстріляли Херсонську область, Херсон атакували шість разів.
Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.
Зазначається, що військові РФ гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БМП. У Херсоні ворожі снаряди пошкодили житлові будинки.
Внаслідок російських атак на Херсонщині дві людини дістали поранення різного ступеня тяжкості.
Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини пошкоджені приватні будинки і освітній заклад. Поранення дістали четверо людей.