Окупанти 29 разів обстріляли Херсонську область з артилерії, мінометів і танків

За добу 7 лютого російські окупанти 29 разів обстріляли Херсонську область, Херсон атакували шість разів.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

Зазначається, що військові РФ гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БМП. У Херсоні ворожі снаряди пошкодили житлові будинки.

Внаслідок російських атак на Херсонщині дві людини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини пошкоджені приватні будинки і освітній заклад. Поранення дістали четверо людей.