Унаслідок ворожих обстрілів Херсонщини пошкоджені приватні будинки і освітній заклад

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Фото: Поліція Херсонської області у Facebook

За неділю, 5 лютого, окупанти 37 разів відкривали вогонь по мирних населених пунктах Херсонської області.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

Зазначається, що росіяни гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

“Херсон російська армія атакувала 7 разів. Ворожі снаряди пошкодили освітній заклад та житлові будинки”, – розповіли в ОВА.

Через російські обстріли 4 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, за добу 4 лютого російські війська 60 разів обстріляли населені пункти Херсонщини.