Унаслідок ворожих обстрілів Херсонщини пошкоджені приватні будинки і освітній заклад

За неділю, 5 лютого, окупанти 37 разів відкривали вогонь по мирних населених пунктах Херсонської області.
Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.
Зазначається, що росіяни гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.
“Херсон російська армія атакувала 7 разів. Ворожі снаряди пошкодили освітній заклад та житлові будинки”, – розповіли в ОВА.
Через російські обстріли 4 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості.
Нагадаємо, за добу 4 лютого російські війська 60 разів обстріляли населені пункти Херсонщини.